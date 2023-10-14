Главный представитель армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари сказал, что ЦАХАЛ уже готовится к следующим этапам войны с террористами. В частности, он призвал палестинцев на севере эвакуироваться.
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Каждый остающийся оказывается в опасности
Спикер Вооруженных сил Израиля подчеркнул, что солдаты готовы к следующему этапу войны. Речь идет и о юге, и о севере, и о центре.
Мы сосредоточены на секторе Газа, но мы являемся по всей стране. Это позволяет нам действовать одновременно на всех аренах,
– сказал он.
В то же время, по словам Хагари, сотни тысяч мирных палестинцев уже выехали с севера Сектора Газы на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар. Однако эвакуировались не все.
"Каждый, кто решит не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы", – подчеркнул спикер.
Хагари также отметил, что ХАМАС давит на мирных жителей и мешает эвакуироваться, "поскольку лидеры организации скрываются за ними".
Война Израиля из ХАМАС: последние новости
- Утром 7 октября палестинские боевики террористической организации ХАМАС совершили массированную атаку на территорию Израиля. Сообщали, что тогда выпустили около 2200 ракет. Израиль оказался неготов к нападению, ведь не было никаких данных о его подготовке. Это может стать наибольшим провалом разведки за последние 50 лет от Войны Судного дня.
- В то же время, американские чиновники и официальные лица отмечают, что Израиль мог просто потерять бдительность и поэтому не заметил подготовку такой масштабной операции. Кроме того, боевики ХАМАС планировали нападение во время личных встреч и не использовали никаких средств связи, которые можно отследить.
- Россия поддерживала боевиков за годы. Сейчас страна-агрессорка также может видеть в войне Израиля против ХАМАСа свой интерес. В частности, Россия надеется, что это отвлечет мировое сообщество от войны в Украине, а, как следствие, уменьшится количество военной помощи от союзников.