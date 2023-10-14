Главный представитель армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари сказал, что ЦАХАЛ уже готовится к следующим этапам войны с террористами. В частности, он призвал палестинцев на севере эвакуироваться.

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Каждый остающийся оказывается в опасности

Спикер Вооруженных сил Израиля подчеркнул, что солдаты готовы к следующему этапу войны. Речь идет и о юге, и о севере, и о центре.

Мы сосредоточены на секторе Газа, но мы являемся по всей стране. Это позволяет нам действовать одновременно на всех аренах,

– сказал он.

В то же время, по словам Хагари, сотни тысяч мирных палестинцев уже выехали с севера Сектора Газы на юг после предупреждений о том, что вскоре Вооруженные Силы Израиля нанесут удар. Однако эвакуировались не все.

"Каждый, кто решит не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы", – подчеркнул спикер.

Хагари также отметил, что ХАМАС давит на мирных жителей и мешает эвакуироваться, "поскольку лидеры организации скрываются за ними".

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