Американские чиновники и законодатели считают, что Израиль не смог предусмотреть нападение боевиков ХАМАС, потому что потерял бдительность. В то же время подготовка операции ХАМАС проходила во время личных встреч и без средств связи, которые можно отследить.

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Признаки подготовки нападения были

В Соединенных Штатах Америки также считают, что Израиль усыпил собственную бдительность по поводу угрозы со стороны ХАМАС и не распознал признаки того, что боевики планируют широкомасштабную операцию.

Было много признаков того, что ХАМАС изменил свою позицию в целом и в публичных заявлениях, и в позициях, и стал больше склоняться к насилию и нападениям.

– сообщил анонимный источник, знакомый с данными американской разведки.

Кроме того, подозрения вызвало то, что ХАМАС не участвовал в столкновениях между другими палестинскими группировками. Также палестинские боевики, вероятно, не рассчитывали на столь успешное наступление.

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