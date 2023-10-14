Американські посадовці й законодавці вважають, що Ізраїль не зміг передбачити напад бойовиків ХАМАС, бо втратив пильність. Водночас підготовка операції ХАМАС відбувалась під час особистих зустрічей та без жодних засобів зв'язку, які можна відстежити.

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Ознаки підготовки нападу були

У Сполучених Штатах Америки також вважають, що Ізраїль приспав власну пильність стосовно загрози з боку ХАМАС і не розпізнав ознаки того, що бойовики планують широкомасштабну операцію.

Було багато ознак того, що ХАМАС змінив свою позицію в цілому і в публічних заявах, і в позиціях, і став більше схилятися до насильства і нападів,

– повідомило анонімне джерело, знайоме з даними американської розвідки.

Крім цього, підозри викликало те, що ХАМАС не брав участь у сутичках між іншими палестинськими угрупованнями. Також палестинські бойовики, ймовірно, не розраховували на настільки успішний наступ.

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