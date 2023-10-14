Тіла знайшли під час першого рейду на територію Сектора Гази. Їх виявили військові ЦАХАЛ.

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Знайдено тіла полонених ізраїльтян

За словами військових ЦАХАЛ, вони знайшли тіла ізраїльтян, які були у полоні бойовиків ХАМАС. Також бійці знищили терористичну інфраструктуру і загони.

Зазначається, що першу наземну операцію ЦАХАЛ у Газі провели після того, які тисячі палестинців покинули північну частину анклаву та поїхали на південь.

Важливо! Станом на ранок 14 жовтня відомо про 1 200 вбитих ізраїльтян та 3 192 поранених через атаки терористів ХАМАС.

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