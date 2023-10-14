В заяві бойовиків ХАМАС ідеться, що їх угрупування цінує позицію Путіна щодо "сіоністської агресії проти нашого народу". А також його засудження облоги Гази та припинення постачання гуманітарної допомоги і "нападів на безпечне цивільне населення".
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Що цьому передувало
Видання зауважило, що 11 жовтня російський президент закликав Ізраїль і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення, а 13 жовтня з такими ж закликами виступило російське мзс.
Ці "мирні" повідомлення з'явилися в той час, коли Росія продовжує вести війну проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.
"Ця справа включає, серед іншого, звинувачення у націленості на цивільне населення, додає американське", – додає медіа.
Цинізм Росії
На додаток до коментарів Путіна 13 жовтня посол Росії в ООН Василь Небензя розповсюдив резолюцію із закликом до припинення вогню.
Ці мирні заклики – це верх цинізму від країни, яка сама веде війну проти мирного населення та фактично щодня атакує українські міста ракетами та дронами.
Що відбувається в Ізраїлі: останні новини
- 13 жовтня палестинці почали евакуацію з півночі Сектора Гази. Люди йдуть на південь навіть пішки.
- У ЦАХАЛ повідомляли, що вони вже здійснили рейди на території Сектора Гази – шукали заручників і знищували терористів та їхню зброю.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Ізраїлю із закликом запобігти гуманітарній катастрофі у Секторі Гази.