В заяві бойовиків ХАМАС ідеться, що їх угрупування цінує позицію Путіна щодо "сіоністської агресії проти нашого народу". А також його засудження облоги Гази та припинення постачання гуманітарної допомоги і "нападів на безпечне цивільне населення".

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Що цьому передувало

Видання зауважило, що 11 жовтня російський президент закликав Ізраїль і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення, а 13 жовтня з такими ж закликами виступило російське мзс.

Ці "мирні" повідомлення з'явилися в той час, коли Росія продовжує вести війну проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.

"Ця справа включає, серед іншого, звинувачення у націленості на цивільне населення, додає американське", – додає медіа.

Цинізм Росії

На додаток до коментарів Путіна 13 жовтня посол Росії в ООН Василь Небензя розповсюдив резолюцію із закликом до припинення вогню.

Ці мирні заклики – це верх цинізму від країни, яка сама веде війну проти мирного населення та фактично щодня атакує українські міста ракетами та дронами.

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