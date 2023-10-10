Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп. По его словам, сейчас у Израиля много причин не возвращать боевикам ХАМАС их террористов.

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"Захват заложников был чуть ли не главной целью ХАМАС на протяжении многих лет. У палестинских террористических организаций есть культ освобождения собственных террористов, сидящих в израильских тюрьмах. В первую очередь тех ответственных за теракты, в результате которых погибли десятки граждан", – отметил военный обозреватель.

Давно не было такой критической ситуации

Давид Шарп отметил, что в Секторе Газы уже давно находятся два заложника, которые проникли туда из Израиля самостоятельно. Когда-то за одного израильского младшего сержанта ХАМАС вернули своих 1 100 террористов. После этого уже 17 лет им не удавалось захватить израильских военных в плен.

За этих двух им не удалось получить никакую цену. В Израиле поняли, что платить террористам такой монетой, освобождать одного в обмен на тысячу людей – это полностью нивелирует израильскую систему правосудия. Эти люди возвращаются к террору и потом приходится за ними охотиться. Причин этого не делать много,

– объяснил он.

Однако ХАМАС уже давно планировал брать израильских граждан в заложники, прежде всего, гражданских. Ситуация пока катастрофическая.

Давид Шарп о ситуации с заложниками: смотрите видео

Жертвы, пострадавшие и заложники, захваченные ХАМАСом: коротко