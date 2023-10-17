Как пишет CNN, комментируя видео, на котором ее 21-летняя дочь, мать назвала Мию "сердцем семьи". Женщина рассказала, что до вечера 16 октября не знала, жива ли ее Миа, передает 24 Канал.

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Мать просит о помощи

"Я вижу, что она (Мия на видео – 24 Канал) очень напугана, ей очень больно, и я вижу, что она говорит то, что ей говорят", – прокомментировала кадры мать заложницы.

Керен Шарф Шем обратилась через СМИ с посланием к дочери.

Я хочу, чтобы она была сильной, и я хочу, чтобы она была уверена, что мир сделает все, чтобы вернуть ее домой,

– заметила мать Миа Шем.

Керен Шарф Шем на пресс-конференции заявила, что она "доверяет правительству и всем лидерам мира сделать все возможное, чтобы вернуть всех заложников".

Кроме того, никакой информации нет до сих пор о судьбе ее лучшей подруги Элии Толедано, с которой Миа отправилась на фестиваль.

Израильские власти сообщили, что, по их данным, в Секторе Газа содержатся 199 человек. Представитель ХАМАС заявил, что во всем секторе содержатся, по меньшей мере, от 200 до 250 заложников.

Мы никогда не остановимся. И после того, как вы окажетесь здесь, мы продолжим, пока все 200 заложников тоже не будут дома,

– заявила мать Миа Шем.

ХАМАС взяли в плен заложников