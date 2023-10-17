Известно, что 21-летняя Мия Шем – гражданка Израиля и Франции. Во время угона она получила травму руки.

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ХАМАС впервые официально показал заложницу

Видео появилось в сети в понедельник, 16 октября вечером. На опубликованных кадрах боевики ХАМАС перевязывают и обрабатывают заложнице травмированную руку.

Во второй части видео Мия обращается с просьбой, уволить ее как можно скорее. По ее словам, ей дают лекарства и заботятся, чтобы ее состояние здоровья не ухудшилось.

Обо мне заботятся, дают лекарства, все хорошо. Я только прошу, чтобы меня поскорее отвезли домой к родителям, братьям и сестрам. Вытащите меня отсюда как можно быстрее. Пожалуйста,

– говорит заложница на видео.

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Родители Мии Шем поддерживают постоянный контакт с Армией обороны Израиля. Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что используют "все разведданные и оперативные средства для возвращения похищенных", и что "ХАМАС пытается представить себя как гуманитарную организацию, одновременно действуя как отвратительная террористическая организация, ответственная за убийства и похищения младенцев, женщин, детей и людей преклонных лет".

К слову, по официальным данным Израиля, боевики ХАМАС похитили около 199 человек. Вместе с тем, в секторе Газа утверждают, что держат в плену от 200 до 250 человек.

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