Фестиваль проходил на границе с сектором Газа по случаю еврейского праздника Суккот. Боевики ХАМАС цинично убили по меньшей мере 260 человек, которые были на западе и похитили десятки людей.

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ХАМАС расстреливал все на своем пути

Боевики ХАМАС активно в сети публикуют кадры нападения на Израиль и кичатся ими. Так, появились новые кадры событий, которые имели место на музыкальном фестивале. Видео боевик ХАМАС снимал на камеру GoPro.

На этих кадрах видно, что новая волна боевиков прибыла на зачистку и открыла огонь по туалетным кабинкам. ХАМАС расстреливал каждую из них, очевидно, предполагая, что там могут скрываться люди.

Если присмотреться к кадрам, можно заметить, что по крайней мере одна из кабинок закрыта изнутри. Это указывает красный цвет возле замка.

Боевики ХАМАС расстреливали туалетные кабинки: смотрите видео

Кадры с фестиваля за мгновение до вторжения

В сети опубликовали кадры с фестиваля мира и электронной музыки "Nature Party" за несколько минут до вторжения. Участники отдыхали и праздновали Суккот, когда начали раздаваться первые взрывы. Вероятно, видео попали звуки работы системы ПВО Израиля.

Через мгновение боевики ХАМАС напали на страну и первыми это почувствовали посетители фестиваля. Люди начали убегать, когда из Сектора Газы начали стрельбу. Большинству участников удалось спастись. Они без еды и воды преодолели более 30 километров пустыни и на следующий день дошли до ближайшего города Нетивот. Там они получили необходимую помощь и были эвакуированы в безопасные места.

Среди похищенных на фестивале людей были не только граждане Израиля, но и другие страны. В сети опознали гражданку Германии Шани Лук. Боевики ХАМАС сами опубликовали в сети кадры, как пострадавшую Шани положили в пикап и увезли в неизвестном направлении.