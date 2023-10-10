Со дня вторжения ХАМАС в Израиль сеть заполонили шокирующие видео, на которых боевики убивают и издеваются над гражданскими израильтянами, захватывают их в плен. Жительница Офакима разсказала, что в течение 20 часов отвлекала боевиков разговорами, чтобы те не похитили или не убили ее и мужа.

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Кормила и отвлекала разговорами

В тот день, когда жизнь Рахель Эдри и ее мужа повисла на волоске, супруги после того, как раздалась тревога – предупреждение о ракетной опасности – спустились в бомбоубежище в собственном доме.

Вскоре в их дом, разбив окна, ворвалось пятеро вооруженных мужчин. Они представились полицейскими. Говоря по-арабски, нападавшие заставили женщину и ее мужа выйти из бомбоубежища. Затем они сломали телефоны супругов и начали шарить в их шкафах.

В какой-то момент террористы направили на женщину пистолет, а над ее головой держали гранату. Впрочем, Эдри не растерялась, а попыталась отвлечь внимание злоумышленников. Она сказала, что вынуждена уколоть инсулин и предложила боевикам напитки: Coca-Cola Zero и воду.

Все время, которое Эдри и ее мужа держали в заложниках, женщина не переставала шутить с террористами. Она обещала их научить ивриту, а от них же ожидала уроки арабского. Эдри говорит, что таким образом пыталась выиграть время до прибытия спасателей.

"Я понимала, что это вопрос жизни и смерти", – рассказывает израильтянка.

Вдруг около полуночи супруги услышали, как входит спецназ. Эдри говорит, что очень боялась, чтобы во время штурма в нее случайно не выстрелили.

Вместо того чтобы убивать нас, террористы разбегались по разным местам и прятались, пока по ним не начали стрелять,

– заявила женщина.

ХАМАС убивает гражданских и захватывает в плен: что известно