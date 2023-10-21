Там будто бы есть лагерь для беженцев. Рынок Нусейрат расположен в центральной части Газы.

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Палестинцы сообщают о погибших

Палестинские СМИ сообщили, что в результате удара по рынку Нусейрат 13 человек объявили погибшими. Ожидается, что количество жертв еще возрастет.

Сообщается, что также есть десятки пострадавших и значительные разрушения всего района. Следует отметить, что в Израиле пока никак не прокомментировали эту информацию и не взяли на себя ответственность за удар.

Смотрите видео с места атаки

Палестинцы подчеркивают, что ракеты попали по ресторану "Абу ас-Сахель Акль". Это заведение посещают многие, ведь оно обеспечивает быстрым питанием тысячи беженцев.

Из-за значительных разрушений машины скорой помощи и команды гражданской обороны якобы даже не смогли попасть в этот район.

Удар нанес масштабные разрушения / Фото The Palestine Chronicle

Местные СМИ сообщают, что за последние две недели Нусейрат удвоился в размерах, поскольку около 100 тысяч человек поспешили туда из северных районов Сектора Газа.

Десятки тысяч беженцев из Нусейрата сейчас находятся в школах под управлением ООН, которые превратились в массовые приюты для перемещенных семей.

По информации Al Jazeera, вечером 21 октября израильские обстрелы значительно усилились даже в южных районах Сектора Газа.

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