Там будто бы есть лагерь для беженцев. Рынок Нусейрат расположен в центральной части Газы.
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Палестинцы сообщают о погибших
Палестинские СМИ сообщили, что в результате удара по рынку Нусейрат 13 человек объявили погибшими. Ожидается, что количество жертв еще возрастет.
Сообщается, что также есть десятки пострадавших и значительные разрушения всего района. Следует отметить, что в Израиле пока никак не прокомментировали эту информацию и не взяли на себя ответственность за удар.
Смотрите видео с места атаки
Палестинцы подчеркивают, что ракеты попали по ресторану "Абу ас-Сахель Акль". Это заведение посещают многие, ведь оно обеспечивает быстрым питанием тысячи беженцев.
Из-за значительных разрушений машины скорой помощи и команды гражданской обороны якобы даже не смогли попасть в этот район.
Удар нанес масштабные разрушения / Фото The Palestine Chronicle
Местные СМИ сообщают, что за последние две недели Нусейрат удвоился в размерах, поскольку около 100 тысяч человек поспешили туда из северных районов Сектора Газа.
Десятки тысяч беженцев из Нусейрата сейчас находятся в школах под управлением ООН, которые превратились в массовые приюты для перемещенных семей.
По информации Al Jazeera, вечером 21 октября израильские обстрелы значительно усилились даже в южных районах Сектора Газа.
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Война Израиля и ХАМАС: последние новости
- Представитель ЦАХАЛ контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что по состоянию на 21 октября ХАМАС держит в заложниках 210 человек. Их количество может быть и больше, ведь данные о пропавших без вести продолжают изучать. Все заложники находятся в районе Сектора Газа.
- 21 октября в Секторе Газа ударили по школе, в которой скрывались палестинцы. Пока неизвестно, кто именно нанес удар – эту информацию выясняют.
- Следует заметить, что в течение 20 октября Израиль атаковал командные центры и подземную инфраструктуру ХАМАС в Газе. Армии обороны удалось ликвидировать разрабатывавшего оружие старшего инженера террористов Махмуда Сабиха.