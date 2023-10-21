Предварительно, в школе прятались палестинцы. Кто именно нанес удар – пока что выясняют.

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Под удар в Газе попала школа

Взрыв произошел в школе Ахмеда Абдельазиза в южном городе Хан-Юнис. По предварительным данным, там погибли по меньшей мере пять человек и десятки получили ранения. Коридоры школы заполнили плачущие дети.

Отмечается, что пострадавшая школа находится в ведении агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Пока что Армия обороны Израиля не ответила на просьбу журналистов прокомментировать взрыв.



Кадр после взрыва в школе Газы / Скриншот с видео

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