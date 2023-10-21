О новых ударах сообщила армия Израиля утром 21 октября.

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За последние несколько часов в ответ на ракетные пуски и противотанковые ракеты, выпущенные Израилем, самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы",

– говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также сообщают, что среди объектов, по которым наносились удары, были военные комплексы, используемые в оперативных и террористических целях, а также пусковые установки противотанковых ракет, расположенных вдоль границы и направленных в сторону Израиля.

Что происходит в Израиле