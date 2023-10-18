По данным Армии обороны Израиля, больница в секторе Газа оказалась под ударом из-за неудачного запуска ракеты террористами из "Исламского джихада". По предварительным данным, ранения могли получить сотни человек.

К теме Удар по больнице в Секторе Газы: массовые протесты и громкие заявления – как реагировали на событие в мире

Удар по больнице мог нанести "Исламский джихад": доказательства

После обвинения в том, что ракетный удар по больнице в Секторе Газа якобы нанесла Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ провел детальное расследование и привел ряд доказательств, что произошло. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что в Израиле немедленно провели проверку и проанализировали все данные по атаке.

В ЦАХАЛ обнародовали хронологию происходящего вечером 17 октября. Так, в 18.15 боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля ракетами. Около 18:59 террористы "Исламского джихада" совершили пуски 10 ракет. В то же время раздались взрывы на территории больницы в Секторе Газы.

По данным нашей разведки, ХАМАС проверил отчеты, понял, что это была неудачно запущенная ракета "Исламского джихада" и решил начать глобальную медиакампанию, чтобы скрыть то, что на самом деле произошло. Они дошли до того, что завысили количество жертв, хотя с абсолютной уверенностью поняли, что это была ракета, которую запустил "Исламский джихад",

– отметили в ЦАХАЛ.

Снимки с воздуха подтверждают, что прямого попадания в больницу не было – повреждена парковка возле здания, где и вспыхнул масштабный пожар.

Под ударом оказалась парковка, а не само здание больницы – больше в галерее:

Кроме того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что после якобы "ракетного удара" нет никаких кратеров на территории больницы, ведь ракета класса "воздух-земля" должна была оставить их. Это также является очередным доказательством того, что пожар вспыхнул из-за неудачного запуска ракеты "Исламским джихадом". Также в Израиле отметили, что все внешние стены зданий после взрыва цели, что также противоречит "ракетному удару". Ведь если бы действительно произошел удар, то разрушения были бы гораздо больше.

В Израиле также привели 4 факта, которые доказывают, что больница в Секторе Газа пострадала именно из-за неправильного запуска ракеты "Исламским джихадом". Так, ЦАХАЛ подчеркнул:

Армия обороны Израиля вечером 17 октября не атаковала территорию Сектора Газа ни с суши, ни с моря, ни с воздуха. Радарные системы ЦАХАЛ отслеживали ракеты, запускаемые с территории Сектора Газа при взрыве. Анализ этой траектории подтверждает, что ракеты были запущены в непосредственной близости от больницы.



Траектория ракеты, которой атаковали больницу в Секторе Газы / Инфографика Армии обороны Израиля Боевики ХАМАС во время общения заявили, что эта ракета "Исламского джихада" была неудачно запущена и упала возле больницы. Зафиксировано не менее 450 случаев, когда ракеты боевиков ХАМАС и "Исламского джихада" давали осечку и падали на территории Сектора Газы.



Неудавшиеся запуски ракет ХАМАС и "Исламского джихада", упавших на территории Сектора Газа / Инфографика Армии обороны Израиля

Боевики ХАМАС обсуждали осечку ракеты

После ракетного удара по больнице в секторе Газа боевики ХАМАС активно обсуждали этот инцидент. Армия обороны Израиля перехватила один из таких разговоров и опубликовала расшифровку разговора.

Так, боевики в ходе разговора подтвердили, что ракету запустил "Исламский джихад". Пуск совершили на кладбище вблизи больницы Аль-Маамадани, однако ракета дала осечку и упала на территории больницы.

– Они говорят, что это принадлежит "Исламскому джихаду".

– Это от нас?

– Похоже на это!

– Кто это говорит?

– Говорят, обломки от ракеты наши, а не израильские.

– Что ты говоришь (Имя)?

– Но Господи, он не мог найти другого места, чтобы взорваться?

– Они выстрелили из кладбища за больницей Аль-Маамадани, и она дала осечку и упала на них.

– обсуждают боевики ХАМАС удар по больнице в Секторе Газа.

Перехват разговора боевиков ХАМАС: смотрите видео