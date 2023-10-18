За даними Армії оборони Ізраїлю, лікарня у Секторі Гази опинилася під ударом через невдалий запуск ракети терористами з "Ісламського джихаду". За попередніми даними, поранення могли отримати сотні людей.

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Удару по лікарні міг завдати "Ісламський джихад": докази

Після звинувачення у тому, що ракетного удару по лікарні в Секторі Гази нібито завдала Армія оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ провів детальне розслідування й навів низку доказів, що насправді сталося. Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі наголосив, що в Ізраїлі негайно провели перевірку й проаналізували усі дані щодо атаки.

У ЦАХАЛ оприлюднили хронологію події, які мали місце бути увечері 17 жовтня. Так, о 18:15 бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю ракетами. Близько о 18:59 терористи "Ісламського джихаду" здійснили пуски 10 ракет. В той самий час пролунали вибухи на території лікарні у Секторі Гази.

За даними нашої розвідки, ХАМАС перевірив звіти, зрозумів, що це була ракета "Ісламського джихаду", яка була невдало запущена, і вирішив розпочати глобальну медіакампанію, щоб приховати те, що насправді сталося. Вони дійшли до того, що завищили кількість жертв, хоча з абсолютною впевненістю зрозуміли, що це була ракета, яку запустив "Ісламський джихад",

– наголосили в ЦАХАЛ.

Знімки з повітря підтверджують, що прямого влучання у лікарню не було – пошкоджено парковку біля будівлі, де й спалахнула масштабна пожежа.

Під ударом опинилася парковка, а не сама будівля лікарні – більше у галереї:

Крім того, в ЦАХАЛ наголосили, що після нібито "ракетного удару" немає ніяких кратерів на території лікарні, адже ракета класу "повітря-земля" мала б лишити їх. Це також є черговим доказом того, що пожежа спалахнула через невдалий запуск ракети "Ісламським джихадом". Також в Ізраїлі наголосили, що усі зовнішні стіни будівель після вибуху цілі, що також суперечить "ракетному удару". Адже, якщо дійсно б стався удар, то руйнування були б набагато більшими.

В Ізраїлі також навели 4 факти, які доводять, що лікарня в Секторі Гази постраждала саме через неправильний запуск ракети "Ісламським джихадом". Так, ЦАХАЛ наголосив:

Армія оборони Ізраїлю увечері 17 жовтня не атакувала територію Сектора Гази ні з суші, ні з моря, ні з повітря. Радарні системи ЦАХАЛ відслідковували ракети, які запускали з території Сектора Гази під час вибуху. Аналіз цієї траєкторії підтверджує, що ракети запустили в безпосередній близькості від лікарні.



Траєкторія ракети, якою атакували лікарню в Секторі Гази / Інфографіка Армії оборони Ізраїлю Бойовики ХАМАС під час спілкування заявили, що це ракета "Ісламського джихаду" була невдало запущена й впала біля лікарні. Зафіксовано щонайменше 450 випадків, коли ракети бойовиків ХАМАС й "Ісламського джихаду" давали осічку й падали на території Сектора Гази.



Невдалі запуски ракет ХАМАС й "Ісламського джихаду", які впали на території Сектора Гази / Інфографіка Армії оборони Ізраїлю

Бойовики ХАМАС обговорювали осічку ракети

Після ракетного удару по лікарні в Секторі Гази бойовики ХАМАС активно обговорювали цей інцидент. Армія оборони Ізраїлю перехопила одну з таких розмов і опублікували розшифровку розмови.

Так, бойовики під час розмови підтвердили, що ракету запустив "Ісламський джихад". Пуск здійснили на кладовищі поблизу лікарні Аль-Маамадані, проте ракета дала осічку й впала на території лікарні.

– Вони кажуть, що це належить "Ісламському джихаду".

– Це від нас?

– Схоже на це!

– Хто це каже?

– Кажуть, уламки від ракети наші, а не ізраїльські.

– Що ти кажеш (Ім'я)?

– Але Господи, він не міг знайти іншого місця, щоб вибухнути?

– Вони вистрілили з кладовища за лікарнею Аль-Маамадані, і вона дала осічку і впала на них.

– обговорюють бойовики ХАМАС удар по лікарні в Секторі Гази.

Перехоплення розмови бойовиків ХАМАС: дивіться відео