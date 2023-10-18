Солдати ЦАХАЛ заявили, що це був "невдалий запуск ракети" терористів "Ісламський джихад". Зауважимо, що світ вже реагує на злочинний обстріл лікарні у Секторі Гази.
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Ізраїль прокоментував удар по лікарні у Секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був "невдалий запуск ракети" терористичної організації "Ісламський джихад". Так, ракета влучила у лікарню Аль-Ахлі в місті Газа.
Також армія оборони Ізраїлю опублікувала відео військово-повітряних сил, на якому, як стверджується, територія лікарні у секторі Газа до та після удару.
Лікарня у Газі до та після удару: дивіться відео
Ракетний удар по лікарні у Газі: що відомо
- Арабські ЗМІ повідомили про удар по лікарні у Секторі Газа. Число жертв оцінюється у 500 осіб.
- Відповідальність за удар по лікарні ЦАХАЛ і ХАМАС перекладають одне на одного. Водночас США через Пентагон закликали Ізраїль дотримуватись "законів війни".
- Президент Туреччини звинуватив Ізраїль та зробив заяву щодо "негайного вжиття заходів" після вибуху у лікарні у Газі.
- ВООЗ засудила атаку на лікарню та заявила, що в ній перебували пацієнти, медичні працівники та внутрішні переселенці.