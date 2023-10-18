Солдати ЦАХАЛ заявили, що це був "невдалий запуск ракети" терористів "Ісламський джихад". Зауважимо, що світ вже реагує на злочинний обстріл лікарні у Секторі Гази.

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Ізраїль прокоментував удар по лікарні у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що це був "невдалий запуск ракети" терористичної організації "Ісламський джихад". Так, ракета влучила у лікарню Аль-Ахлі в місті Газа.

Також армія оборони Ізраїлю опублікувала відео військово-повітряних сил, на якому, як стверджується, територія лікарні у секторі Газа до та після удару.

Лікарня у Газі до та після удару: дивіться відео

Ракетний удар по лікарні у Газі: що відомо