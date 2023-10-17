У ЦАХАЛ пообіцяли перевірити інформацію щодо можливого обстрілу лікарні, однак зазначили, що це могла бути й похибка ХАМАС. Водночас серед палестинців уже почалися заворушення та акції протесту. Якою була реакція на обстріл лікарні у Секторі Гази – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Сотні людей могли опинилися під уламками лікарні в Газі: армія Ізраїлю перевіряє інформацію

В Йорданії, Палестині, Іраку й Туреччині спалахнули протести

Після обстрілу лікарні у Секторі Гази жителі сусідньої до Ізраїлю Йорданії вийшли на акції протесту. Зокрема, вони влаштували мітинг біля ізраїльського посольства.

В Йорданії жителі влаштували мітинг біля посольства Ізраїлю: дивіться відео

Йорданці спробували підпалити будівлю, де працювали ізраїльські дипломати. Крім того, повстанці скандували "Аллах Акбар" і вже втрапили у сутички з правоохоронцями.

Мітингувальники в Йорданії вже втрапили у сутичку з поліцією: дивіться відео

Протести також спалахнули й на Західному березі річки Йордан у палестинській столиці Рамаллі. Там палестинці вийшли на акцію протесту проти чинного глави невизнаної держави Махмуда Аббаса.

У Рамаллі почалися протести проти палестинського президента: дивіться відео

Зокрема, палестинці вимагали Аббаса лишити свій пост президента після того, як лікарню у Секторі Гази обстріляли. Протестувальники також скандували "геть президента!".

Крім того, акції протесту біля ізраїльського посольства також спалахнули й у Туреччині, у столиці – Анкарі. Там мітингарі вийшли з турецькими й палестинськими прапорами й також кричали "Аллах Акбар".

У Анкарі люди також вийшли на протести: дивіться відео

На протести також вийшли люди й в Іраку. Там також відбулися сутички з поліцейськими, мітингувальники розмахували палестинським прапором і скандували гучні гасла.

В Іраку люди вийшли на протест після обстрілу лікарні у Секторі Гази: дивіться відео

Протести в Іраку на підтримку палестинців: дивіться відео

Аббас відмовився зустрічатися з Байденом, а Шольц не вилетів з Ізраїлю

Лідер Палестини Махмуд Аббас відмовився від участі у зустрічі з президентом США Джо Байденом, королем Йорданії Абдаллою Другим та президентом Єгипту Абдель-Фаттахом Ас-Сісі, яка мала відбутися 18 жовтня. Він сказав, що будь-який саміт без зупинення війни в Секторі Гази марний.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який приїздив в Ізраїль з офіційним візитом втрапив у неприємну ситуацію. Так, німецька газета Bild повідомила, що він вже збирався вилетіти з Ізраїлю, але йому і супутнім особам довелося залишити урядовий літак після ракетного обстрілу аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

Шольц мусив лишити літак через тривогу в Тель-Авіві / Відео акаунту @sara__si у соцмережі Х

Зокрема, канцлер та всі пасажири вже сиділи в літаку, коли спрацювала тривога. Всім їм було запропоновано негайно вийти з літака та лягти на підлогу. Журналісти розповіли, що канцлер побіг до сусіднього контейнера, а звідти до притулку.

ЦАХАЛ звинуватив в обстрілі лікарні "Ісламський джихад"

У Армії оборони Ізраїлю наголосили, що аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що в Секторі Газа терористи випустили ракетний шквал, який пройшов у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі під час удару.

Крім того, вони зазначили, що розвіддані з багатьох джерел, які вони мають на руках, вказують на те, що саме "Ісламський джихад" відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі.

Тим часом у світі вже реагують на злочинний обстріл лікарні у Секторі Гази.

Зокрема, світова спільнота висловилася щодо атаки так:

Єгипет "найбільш рішучим способом" осудив авіаудар по лікарні в Секторі Гази, в результаті якого, за попередніми оцінками, загинули сотні людей. Засудили атаку й в Йорданії.

Прем'єр-міністр Канади Джастин Трюдо назвав цей авіаудар "жахливим і абсолютно неприйнятним".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав зупинити "безпрецедентну жорстокість у Газі".

Голова міжнародної благодійної організації MedGlobal Захер Сахлул назвав цю атаку "найгіршим нападом на медичний заклад у 21 столітті", воєнним злочином, а також порушенням принципу нейтральності медичних закладів та Женевської конвенції.

Голова Євроради Шарль Мішель у зв'язку з ударом по лікарні засудив блокаду Гази, яку запровадив Ізраїль. Він наголосив, що це не відповідає міжнародному праву.

У Секторі Гази обстріляли лікарню