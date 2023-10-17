Місцеве МОЗ заявило, що сотні людей опинилися під уламками лікарні в Секторі Гази. Відомство повідомило про смерть щонайменше 200 людей.

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Що відомо про інцидент

Точна кількість жертв та постраждалих уточнюється. За даними деяких арабських ЗМІ, кількість загиблих могла перевищити 500 осіб.

ХАМАС фактично звинуватив Ізраїль у нібито завданні удару по лікарні. Місцеве міністерство охорони здоров'я спробувало покласти відповідальність на єврейську державу. Однак варто зауважити, що палестинські бойовики контролюють це відомство.

До слова, бойовики ХАМАС 17 жовтня о 20:14 повідомили про перший запуск потужної ракети R160 у бік Хайфи. Як пише "Голос Ізраїлю", у по Хайфі нічого не прилетіло, зате через хвилину було завдано удару по лікарні в Газі (ким саме – уточнюється). О 20:23 терористи підтвердили приліт по медичному закладу.

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Що сказали в Ізраїлі

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що поки що рано казати, що це міг бути саме ізраїльський удар. Він наголосив, що зараз є багато хибних повідомлень від ХАМАС.

Зараз наноситься багато авіаударів, існує багато "невдалих" ракет та багато хибних повідомлень від ХАМАС,

– сказав Хагарі.

За його словами, Ізраїль наразі перевіряє повідомлення про удар по лікарні. Він наголосив, що не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.

Тим часом місцевий канал i24 повідомив про результати початкового розслідування ЦАХАЛ. Згідно із ними, бойовики ХАМАС у вівторок невдало запустили ракету, внаслідок чого у лікарні в Газі стався вибух.

Жінки у Секторі Гази народжуватимуть під час боїв

Як нещодавно повідомили у CNN, палестинські жінки збираються народжувати прямо у зоні бойових дій. Жительки Гази не мають іншого виходу.

За даними Фонду народонаселення ООН (ЮНФПА), у Секторі Гази близько 73 000 жінок є вагітними. З них 11% мають стати мамами у найближчий місяць.