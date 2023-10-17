Местный Минздрав заявил, что сотни людей оказались под обломками больницы в Секторе Газа. Ведомство сообщило о смерти не менее 200 человек.

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Что известно об инциденте

Точное количество жертв и пострадавших уточняется. По данным некоторых арабских СМИ, число погибших могло превысить 500 человек.

ХАМАС фактически обвинил Израиль в якобы нанесении удара по больнице. Местное министерство здравоохранения попыталось возложить ответственность на еврейское государство. Однако следует отметить, что палестинские боевики контролируют это ведомство.

К слову, боевики ХАМАС 17 октября в 20:14 сообщили о первом запуске мощной ракеты R160 в сторону Хайфы. Как пишет "Голос Израиля", в Хайфу ничего не прилетело, зато через минуту был нанесен удар по больнице в Газе (кем именно – уточняется). В 20:23 террористы подтвердили прилет по медицинскому заведению.

Очевидцы сняли момент удара по больнице Аль-Ахли: смотрите видео



Что сказали в Израиле

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что пока рано говорить, что это мог быть именно израильский удар. Он подчеркнул, что сейчас много ложных сообщений от ХАМАС.

Сейчас наносится много авиаударов, существует много "неудачных" ракет и много ложных сообщений от ХАМАС,

– сказал Хагари.

По его словам, Израиль проверяет сообщения об ударе по больнице. Он подчеркнул, что не знает, был ли этот взрыв в Газе вызван именно ударом со стороны Армии обороны Израиля.

Тем временем местный канал i24 сообщил о результатах начатого расследования ЦАХАЛ. Согласно ему, боевики ХАМАС во вторник неудачно запустили ракету, в результате чего в больнице в Газе произошел взрыв.

Женщины в Секторе Газа будут рожать во время боев

Как недавно сообщили в CNN, палестинские женщины собираются рожать прямо в зоне боевых действий. У жительниц Газы нет другого выхода.

По данным Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА), в Секторе Газа около 73 000 женщин беременные. Из них 11% должны стать мамами в ближайший месяц.