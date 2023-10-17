В частности, палестинские женщины намерены рожать своих детей в зоне боевых действий. Пока другого выхода эти матери не видят.

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В Секторе Газа женщины будут рожать в боевых зонах

Журналисты CNN пообщались с жительницей Сектора Газа Хулуд Халед, которую в начале войны разбудил звук израильских авиаударов, когда она спала у своего сына. По словам женщины, черный дым наполнил комнату, поэтому ей было тяжело дышать.

Она отметила, что почувствовала, как она охватывает паника, а затем боль в животе. Халед считала, что у нее начались ранние роды.

Наконец женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности, решила вместе с сыном покинуть свой дом в районе Аль-Карама на Севере Сектора Газа, поскольку бомбардировки продолжались.

"Мы наблюдали, как падают дома, когда мы ехали, и думали, что можем умереть в любую минуту", – сказала она.

По дороге женщина увидела беженцев, которых обстреливали израильские самолеты "всего в нескольких метрах". В конце концов, Халед добралась до южного города Хан-Юнис, но теперь она живет на "сухом куске хлеба", поскольку на территории не хватает еды, нет электричества или водопровода.

Халед сказала, что не знает, куда идти, когда ей придет время рожать.

Мне ужасно. Из-за моего сына, моего нерожденного ребенка и себя. Я не хочу умирать, а хочу видеть, как мой сын растет… но жизнь здесь не осталась. Газа стала городом-призраком,

– подчеркнула беременная.

Обратите внимание! По данным Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА), в Газе беременны около 73 тысяч женщин, 11% из которых должны родить в ближайший месяц.

В Секторе Газа критическая ситуация