Представитель ООН рассказал, что в секторе Газа "заканчиваются мешки для трупов". По его словам, операции Организации находятся "на грани сворачивания".
Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке
Там тысячи убитых
В секторе Газа уже ощущаются последствия блокады. Там кончается вода, электроэнергия и лекарства.
Газу душат, и, кажется, сейчас мир потерял человечность. Ни одной капли воды, ни одного зерна пшеницы, ни одного литра топлива не было допущено к Сектору Газа за последние восемь дней,
– заявил генеральный комиссар Агентства ООН по вопросам помощи и организации работ Филипп Лаццарини.
Число людей ищущих убежища также растет, и господин Лаццарини сказал, что у ООН нет возможности бороться с этой проблемой.
"Каждая история, исходящая из Газы, — о выживании, отчаянии и потерях. Тысячи людей были убиты, включая детей и женщин. Сейчас в Газе даже заканчиваются мешки для трупов", – сказал он.
По его словам, сотни людей в секторе Газа пользуются одним туалетом. Он назвал это "полным позором", ведь "людей лишают достоинства".
В ООН рассказали, что 14 их сотрудников погибли.
По словам Филиппа Лаццарини, если не доставить в Газу гуманитарных работников, то продолжение операции не будет возможным.
В Секторе Газа людей хоронят в братских могилах
В Секторе Газа десятки неузнаваемых людей были похоронены в братских могилах.
Поскольку приходили десятки других мучеников, детей, младенцев, женщин, мужчин, старцев, мы были склонны выполнить нашу законную и моральную обязанность перед этими мучениками, чтобы похоронить их. Мы подготовили братскую могилу в Аварийной могиле, чтобы похоронить тех, кто не идентифицирован,
– сказал Салама Маруф в видео, опубликованном в воскресенье.
В сети публикуют видео с десятками тел, завернутых в белую ткань.
Война Израиля с ХАМАС: последние новости
- Утром 7 октября ХАМАС массированно атаковал Израиль. Сообщалось, что по территории государства было выпущено около 2200 ракет. В Израиле не заметили подготовки столь масштабной операции. Это может стать наибольшим провалом разведки со времен начала войны Судного дня. В то же время американские чиновники заявили, что Израиль потерял бдительность.
- В то же время по состоянию на 16 октября ЦАХАЛ ликвидировал главу разведки ХАМАС в секторе Газа. Имени убитого не раскрывают. Также Израиль не сообщил, где это произошло. Подробностей очень мало: известно, что убитый был региональным руководителем разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.
- Также 16 октября, впервые после атаки ХАМАС, президент России заявил о готовности поговорить с премьер-министром Израиля. Путин призвал остановить конфликт на Ближнем Востоке, проигнорировав войну, в которой его страна является агрессором. Отношения Израиля и России ухудшились после начала конфликта на Ближнем Востоке – Путин даже не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования. Никаких официальных сообщений тоже не было. Единственное, что выдал президент России – это обеспокоенность "катастрофическим ростом" погибших в Израиле и Секторе Газа.