Война Израиля и Палестины продолжается. Гуманитарная ситуация в Секторе Газа остается очень сложной.
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Что известно об ударе
О ликвидации написали вечером 16 октября. Подробностей очень мало: известно, что убитый был региональным руководителем разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.
Показываем Хан-Юнис на карте
Также ЦАХАЛ обнародовал видео ударов по Сектору Газы.
Какая ситуация в Израиле и Секторе Газа
- В материале BBC говорится, что в Хан-Юнисе беженцев сейчас больше, чем жителей: там жило 400 тысяч, а теперь проживает миллион человек. Хан-Юнис на юге Сектора Газа и именно через него пролегает официальный маршрут эвакуации, обнародованный израильскими властями. У людей очень мало воды, они спят на улице. Египет опасается, что будет еще хуже, если открыть пропускной пункт Рафах: люди просто сметут все на своем пути. Корреспондент BBC говорит, что ситуация не похожа на предыдущие войны в Секторе Газа – все значительно хуже.
- В ООН сообщили, что топлива для больниц в Секторе Газа осталось на сутки. Ранее Израиль решил полностью заблокировать этот регион, и там нет ни света, ни воды.
- Украина пытается эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, как идет этот процесс.