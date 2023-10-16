Війна Ізраїлю та Палестини триває. Гуманітарна ситуація в Секторі Гази залишається дуже складною.
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Що відомо про удар
Про ліквідацію написали увечері 16 жовтня. Подробиць дуже мало: відомо, що вбитий був регіональним керівником розвідки ХАМАС у місті Хан-Юніс на півдні Гази.
Показуємо Хан-Юніс на карті
Також ЦАХАЛ оприлюднив відео ударів по Сектору Гази.
Яка ситуація в Ізраїлі та Секторі Гази
- У матеріалі ВВС ідеться, що в Хан-Юнісі біженців зараз більше, аніж мешканців: там жило 400 тисяч, а тепер мешкає мільйон людей. Хан-Юніс на півдні Сектора Гази і саме через нього пролягає офіційний маршрут евакуації, оприлюднений ізраїльською владою. У людей дуже мало води, вони сплять на вулиці. Єгипет побоюється, що буде ще гірше, якщо відкрити пропускний пункт "Рафах": люди просто зметуть усе на своєму шляху. Кореспондент ВВС каже, що ситуація не схожа на попередні війни в Секторі Гази – все значно гірше.
- В ООН повідомили, що палива для лікарень у Секторі Гази лишилося на добу. Раніше Ізраїль вирішив повністю заблокувати цей регіон, тож там нема ані світла, ані води.
- Україна намагається евакуювати своїх громадян з Близького Сходу. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, як триває цей процес.