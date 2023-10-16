Війна Ізраїлю та Палестини триває. Гуманітарна ситуація в Секторі Гази залишається дуже складною.

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Що відомо про удар

Про ліквідацію написали увечері 16 жовтня. Подробиць дуже мало: відомо, що вбитий був регіональним керівником розвідки ХАМАС у місті Хан-Юніс на півдні Гази.

Показуємо Хан-Юніс на карті

Також ЦАХАЛ оприлюднив відео ударів по Сектору Гази.

Яка ситуація в Ізраїлі та Секторі Гази