Безглуздою підтримкою ХАМАС росіяни вже зіпсували ставлення пересічних громадян Ізраїлю до Росії. Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких.
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Непослідовна політика
Росіяни побоюються, що Ізраїль може змінити свою позицію щодо російсько-української війни. Адже зараз Єрусалим відсторонено ставиться до війни, яку Росія веде проти України.
Путінська влада розуміє, що цей хаос, який росіяни всюди породжують, може і їх зжерти. Якщо конфлікт між Іраном та Ізраїлем загостриться, то Тегерану буде точно не до того, щоб постачати в Росію дрони чи ракети,
– зазначив політолог.
У разі, якщо на Ізраїль нападе якась інша держава, то це потягне за собою низку драматичних змін. Навряд чи ці зміни будуть перспективним і вигідним для Росії. Те, що у Росії був та є побутовий антисемітизм – очевидні речі й це не новина. Кремль зараз взагалі веде непослідовну зовнішню політику. Росіяни намагаються зберегти хоча б якусь шпаринку в зовнішній світ.
"Вони як неприкаяні. Там Ізраїль, тут ХАМАС, Хезболла, Талібан. Однак у країни-агресора немає ресурсів, щоб на глобальному рівні впливати на процеси, які зараз відбуваються", – підсумував Гладких.
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Російський слід у війні між ХАМАС та Ізраїлем
- Росія фінансує та забезпечує зброєю ХАМАС. Стало відомо, що напередодні нападу на Ізраїль палестинські бойовики через криптовалютну біржу отримали понад 90 мільйонів доларів. Діяльність біржі пов'язують з ФСБ.
- Зазначимо, що 11 жовтня російський президент закликав Ізраїль і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення, а 13 жовтня з такими ж закликами виступило російське мзс.
- Попри вторгнення Росії в Україну та співпрацю Москви з Іраном, Ізраїль зберіг відносини з Кремлем. Втім, після нападу ХАМАС, Єрусалим переглянув свою позицію.