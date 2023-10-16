Безглуздою підтримкою ХАМАС росіяни вже зіпсували ставлення пересічних громадян Ізраїлю до Росії. Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких.

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Непослідовна політика

Росіяни побоюються, що Ізраїль може змінити свою позицію щодо російсько-української війни. Адже зараз Єрусалим відсторонено ставиться до війни, яку Росія веде проти України.

Путінська влада розуміє, що цей хаос, який росіяни всюди породжують, може і їх зжерти. Якщо конфлікт між Іраном та Ізраїлем загостриться, то Тегерану буде точно не до того, щоб постачати в Росію дрони чи ракети,

– зазначив політолог.

У разі, якщо на Ізраїль нападе якась інша держава, то це потягне за собою низку драматичних змін. Навряд чи ці зміни будуть перспективним і вигідним для Росії. Те, що у Росії був та є побутовий антисемітизм – очевидні речі й це не новина. Кремль зараз взагалі веде непослідовну зовнішню політику. Росіяни намагаються зберегти хоча б якусь шпаринку в зовнішній світ.

"Вони як неприкаяні. Там Ізраїль, тут ХАМАС, Хезболла, Талібан. Однак у країни-агресора немає ресурсів, щоб на глобальному рівні впливати на процеси, які зараз відбуваються", – підсумував Гладких.

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