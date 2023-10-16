Бессмысленной поддержкой ХАМАС россияне уже испортили отношение рядовых граждан Израиля к России. Об этом 24 Каналу сказал политолог Валентин Гладких.
Важно Зеленскому отказали в визите солидарности в Израиль: в СМИ назвали причину
Непоследовательная политика
Россияне опасаются, что Израиль может изменить свою позицию по поводу российско-украинской войны. Ведь сейчас Иерусалим отстраненно относится к войне, которую Россия ведет против Украины.
Путинские власти понимают, что этот хаос, который россияне повсюду порождают, может и их сожрать. Если конфликт между Ираном и Израилем обострится, то Тегерану будет точно не до того, чтобы поставлять в Россию дроны или ракеты.
– отметил политолог.
В случае, если на Израиль нападет какое-нибудь другое государство, то это повлечет за собой ряд драматических изменений. Вряд ли эти изменения будут перспективны и выгодны для России. То, что у России был и есть бытовой антисемитизм – очевидные вещи и это не новость. Кремль сейчас вообще ведет непоследовательную внешнюю политику. Россияне пытаются сохранить хотя бы какую-то щель во внешний мир.
"Они как неприкаянные. Там Израиль, здесь ХАМАС, Хезболла, Талибан. Однако у страны-агрессора нет ресурсов, чтобы на глобальном уровне влиять на происходящие сейчас процессы", – подытожил Гладких.
Почему Россия сменила риторику по поводу войны в Израиле: смотрите видео
Российский след в войне между ХАМАС и Израилем
- Россия финансирует и снабжает оружием ХАМАС. Стало известно, что накануне нападения на Израиль палестинские боевики через криптовалютную биржу получили более 90 миллионов долларов. Деятельность биржи связывают с ФСБ.
- Отметим, что 11 октября российский президент призвал Израиль и ХАМАС "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения, а 13 октября с такими же призывами выступило российское МИД.
- Несмотря на вторжение России в Украину и сотрудничество Москвы с Ираном, Израиль сохранил отношения с Кремлем. Впрочем, после нападения ХАМАС, Иерусалим пересмотрел свою позицию.