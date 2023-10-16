Бессмысленной поддержкой ХАМАС россияне уже испортили отношение рядовых граждан Израиля к России. Об этом 24 Каналу сказал политолог Валентин Гладких.

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Непоследовательная политика

Россияне опасаются, что Израиль может изменить свою позицию по поводу российско-украинской войны. Ведь сейчас Иерусалим отстраненно относится к войне, которую Россия ведет против Украины.

Путинские власти понимают, что этот хаос, который россияне повсюду порождают, может и их сожрать. Если конфликт между Ираном и Израилем обострится, то Тегерану будет точно не до того, чтобы поставлять в Россию дроны или ракеты.

– отметил политолог.

В случае, если на Израиль нападет какое-нибудь другое государство, то это повлечет за собой ряд драматических изменений. Вряд ли эти изменения будут перспективны и выгодны для России. То, что у России был и есть бытовой антисемитизм – очевидные вещи и это не новость. Кремль сейчас вообще ведет непоследовательную внешнюю политику. Россияне пытаются сохранить хотя бы какую-то щель во внешний мир.

"Они как неприкаянные. Там Израиль, здесь ХАМАС, Хезболла, Талибан. Однако у страны-агрессора нет ресурсов, чтобы на глобальном уровне влиять на происходящие сейчас процессы", – подытожил Гладких.

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