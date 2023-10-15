В течение многих лет премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поддерживал отношения с Кремлем, в частности, с Владимиром Путиным, оказавшимся в изоляции.

Смотрите также Дружба с ХАМАС или Нетаньяху: кого поддерживает Россия и почему Путину выгодна война на Ближнем Востоке

Все изменило нападение ХАМАС, которое поддерживает союзник России Иран

Даже вторжение России в Украину и потепление отношений с заклятым соперником Израиля – Ираном – не смогли нарушить это сотрудничество. Лидеры Израиля и России поддерживали телефонную связь, а Нетаньяху, несмотря на давление Запада, отказался предоставить Украине летальную помощь или системы ПВО.

Теперь после смертоносного нападения на Израиль боевиков ХАМАС, поддерживаемых Ираном, эти переговоры, похоже, прекратились. Путин – один из немногих мировых лидеров, не позвонивший Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью более 1300 израильтян в результате атаки ХАМАС,

– пишет The Wall Street Journal.

Прекращение сотрудничества между Россией и Израилем подчеркивает более масштабный тектонический сдвиг, который происходит в роли России на Ближнем Востоке с тех пор, как Путин начал войну в Украине.

В поисках оружия и союзников для осуществления своего неудачного вторжения в Украину Россия укрепила отношения с Ираном, поставляющим Кремлю дроны-камикадзе типа "Шахед".

Россия, в свою очередь, поставила иранским ВВС учебные самолеты Як-130 и рассматривает возможность продажи Ирану истребителям Су-35, что может изменить баланс воздушных сил на Ближнем Востоке.

В течение многих лет Россия и Иран поддерживали отношения друг с другом, но у них чувствовалось недоверие, поскольку каждая из сторон стремилась к улучшению отношений с Западом. Теперь обе стороны стали изгоями для Запада и оказались загнаны в один угол,

– считают аналитики.

Сближения Россия и Ирана распространяются и на спонсируемый Тегераном ХАМАС, устроившим массовое убийство израильских граждан. За последний год, по меньшей мере, две делегации высокого уровня ХАМАС прилетали в Москву для переговоров.

ХАМАС написал сообщение, в котором высоко оценил позицию Путина по поводу растущего насилия.

Россия не осудила нападение ХАМАС. Депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Андрей Гурулев отметил эффективность действий ХАМАС по преодолению израильской обороны.

Россия повторяет позицию СССР

Сближение Москвы с Ираном, а также ее усилия по укреплению связей с арабскими соседями Израиля во многом повторяют позицию СССР по Израилю времен "холодной войны".

В то время стремление перессорить партнеров США и закрепиться в более бедных странах мира заставляло Советский Союз вооружать главных врагов Израиля, что привело к Шестидневной войне 1967 года и войне Судного дня шесть лет спустя.

Россия поддерживает идею создания палестинского государства в границах Израиля в 1967 году со столицей в Восточном Иерусалиме.

Почему Кремлю выгодна война на Ближнем Востоке

В то же время у Кремля есть внутренние причины приветствовать войну между ХАМАС и Израилем, которая проходит далеко от российских границ.

В связи с намеченными на март президентскими выборами в России Кремль ищет возможность отвлечься от войны в Украине. Путин часто поддерживал свое 23-летнее правление Россией, используя государственные СМИ, чтобы игнорировать внутренние проблемы и сосредоточиться на беспорядке за границей.

С военными неудачами в Украине, которые Кремль планировал как короткую военную операцию, но которые переросли в многолетнюю войну, это оказалось сложнее.

С минувших выходных война России в Украине была вытеснена из первых полос газет по всему миру, а также внутри России, где государственные СМИ переключились с войны в Украине на Израиль и Газу.

Россия "набросилась" на США из-за нападения ХАМАС

Высокопоставленные российские чиновники дают понять, что видят и другие выгоды, называя начало боевых действий ударом по престижу США, и что Вашингтон теперь должен пересмотреть вопрос о том, сколько он может продолжать снабжать Украину оружием для борьбы с российскими войсками, в то время как он также помогает Израилю.

Путин в своих первых комментариях об атаках ХАМАС в начале прошлой недели обрушился на США, назвав их "ярким примером провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", никогда не защищавших интересы палестинцев на мирных переговорах.

Он заявил, что Израиль имеет право защищаться от нападений ХАМАС, но призвал к мирным переговорам, ведущим к созданию независимого палестинского государства.