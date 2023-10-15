Про це 24 Каналу сказала російська опозиціонерка Ольга Курносова. На жаль, Ізраїль не зміг передбачити напад ХАМАС, оскільки втратив пильність.

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Доведений факт

Вже є конкретні факти, що буквально за декілька днів до нападу ХАМАС на Ізраїль через криптовалютну біржу Grantex палестинські терористи отримали 90 мільйонів доларів на свої рахунки.

Діяльність біржі Grantex пов'язують з ФСБ, тому те, що Кремль фінансує терористів вже можна вважати доведеним фактом.

Кремлівські аналітики брали участь у плануванні тактики терористичного нападу. Її розробляв відомий російський аналітик Сєргєй Переслєгін, який 15 років викладав в академії ФСБ.

Він розробив концепцію насичувального терористичного нападу. Якщо ми її прочитаємо, то побачимо, що те, що відбувалося в Ізраїлі дуже схоже на першу фазу такого нападу,

– мовила Курносова.

На думку російської опозиціонерки, немає сумнівів, що головний розробник атаки на Ізраїль – Кремль.

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Теорії Переслєгін почав розробляти ще наприкінці 80-х. Перші його статті з'явилися у 1998 році, а в академії ФСБ він викладав з 2003 року. З цього часу розпочалася розробка планів нападу в середині ФСБ й адміністрації президента.

У 2006 році Владімір Путін офіційно запрошував ХАМАС у Москву. Він цинічно говорив, що терористи перемогли на виборах. Так званий міністр закордонних справ Сєргєй Лавров офіційно зустрічався з терористами, а Росія таємно переводила їм гроші,

– зазначила Курносова.

Фонд Навального у Росії визнаний екстремісткою організацією, водночас ХАМАС у Кремлі не вважають терористичною організацією.

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