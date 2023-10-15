Про це 24 Каналу сказала російська опозиціонерка Ольга Курносова. На жаль, Ізраїль не зміг передбачити напад ХАМАС, оскільки втратив пильність.
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Доведений факт
Вже є конкретні факти, що буквально за декілька днів до нападу ХАМАС на Ізраїль через криптовалютну біржу Grantex палестинські терористи отримали 90 мільйонів доларів на свої рахунки.
Діяльність біржі Grantex пов'язують з ФСБ, тому те, що Кремль фінансує терористів вже можна вважати доведеним фактом.
Кремлівські аналітики брали участь у плануванні тактики терористичного нападу. Її розробляв відомий російський аналітик Сєргєй Переслєгін, який 15 років викладав в академії ФСБ.
Він розробив концепцію насичувального терористичного нападу. Якщо ми її прочитаємо, то побачимо, що те, що відбувалося в Ізраїлі дуже схоже на першу фазу такого нападу,
– мовила Курносова.
На думку російської опозиціонерки, немає сумнівів, що головний розробник атаки на Ізраїль – Кремль.
Як Кремль переказує гроші на рахунки терористів ХАМАС: дивіться відео
Росія не визнала ХАМАС терористами
Теорії Переслєгін почав розробляти ще наприкінці 80-х. Перші його статті з'явилися у 1998 році, а в академії ФСБ він викладав з 2003 року. З цього часу розпочалася розробка планів нападу в середині ФСБ й адміністрації президента.
У 2006 році Владімір Путін офіційно запрошував ХАМАС у Москву. Він цинічно говорив, що терористи перемогли на виборах. Так званий міністр закордонних справ Сєргєй Лавров офіційно зустрічався з терористами, а Росія таємно переводила їм гроші,
– зазначила Курносова.
Фонд Навального у Росії визнаний екстремісткою організацією, водночас ХАМАС у Кремлі не вважають терористичною організацією.
Війна в Ізраїлі: останні новини
- ЦАХАЛ повідомив, що під час ударів по терористичній інфраструктурі в Секторі Гази загинув командувач силами Нухба Білл Аль Кедру. Терорист відповідав за різанину в кібуці Нірімі.
- Ввечері 14 жовтня Ізраїль вдарив по міжнародному аеропорту Алеппо в Сирії. Внаслідок удару аеропорт виведено з ладу.
- ЦАХАЛ завершує підготовку до великої наземної операції в Секторі Гази. Ця операція включає "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".