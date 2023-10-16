9 октября Израиль начал блокаду Сектора Газа, лишив регион поставки электричества, продовольствия, воды и газа. Впоследствии в стране заявили, что блокада будет продолжаться, пока боевики не освободят всех заложников.

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Больницы останутся без топлива

В ООН продолжают указывать на ужасный гуманитарный кризис в Секторе Газы, вызванный блокадой. Там заявили, что через 24 часа в местных больницах закончится топливо.

Отключение резервных генераторов поставит под угрозу жизни тысячи пациентов,

– заявили в организации.

Обратите внимание! Сотни тон помощи палестинцам из нескольких стран застряли на Синайском полуострове Египта в ожидании соглашения по ее безопасной доставке в Газу. Ожидается, что помощь будет допущена сегодня утром в 9.00 по местному времени, когда будет открыт пропускной пункт Рафах.

Нехватка лекарств, воды и пищи

Кроме проблем с топливом, жители Сектора Газы уже столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия и медикаментов.

Газа душат, и кажется, что мир сейчас потерял человечность. Если мы посмотрим на проблему воды – мы все знаем, что вода – это жизнь – в Газе заканчивается вода, и в Газе заканчивается жизнь,

– сказал Филипп Лаццарини, генеральный комиссар UNRWA.

Справка : UNRWA – агентство ООН, которое занимается помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в Cекторе Газа.

Несколько дней назад Израиль заявил о возобновлении водоснабжения на юге Сектора Газа. Лаццарини отметил, что в ООН пока не могут подтвердить эту информацию. Впрочем, он указал, что восстановление воды не распространится на все нуждающиеся в ней регионы.

Он призвал к немедленному прекращению боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, снятие блокады и создание гуманитарного коридора для обеспечения основных поставок, таких как топливо, вода, продовольствие и медикаменты.

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