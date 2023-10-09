Да, в Газу теперь не будут поставлять продовольствие, электроэнергию и топливо, которое необходимо ХАМАС для продолжения боевых действий против Израиля. Следовательно, регион окажется отрезанным от цивилизованного мира.
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Сектор Газа окажется в "полной блокаде"
Галант подчеркнул, что отдал приказ о "полной блокаде" Сектора Газа, поскольку в настоящее время израильские силы борются с террористической группировкой ХАМАС. В регион будет запрещено провозить продовольствие и другие вещи, необходимые для боевых действий.
Я отдал приказ о полной осаде Сектора Газа. Не будет электричества, еды, топлива – все закрыто,
– сказал он.
Министр обороны Израиля подчеркнул, что это решение он принял после отчета с оценкой в Южном командовании ЦАХАЛ в городе Беер-Шеве. Он также подчеркнул, что в настоящее время израильская армия борется против "людей и животных", поэтому действует соответственно.
Также указание по поводу "блокады" Сектора Газа отдал и министр энергетики Израиля Исраэль Кац. Это решение касается водоснабжения в Газу.
"Я дал указание немедленно прекратить подачу воды из Израиля в Газу", – подчеркнул он.
Таким образом, Сектор Газа останется без продовольствия, электроэнергии, воды и топлива до тех пор, пока боевые действия между ХАМАС и Израилем не прекратятся.
Война ХАМАС против Израиля: главное о конфликте
- Боевики ХАМАС из Сектора Газа 7 октября совершили массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2 тысяч ракет по центральной и южной части страны. Палестинцы также отметили, что они объявляют операцию "Наводнение" и пустили по стране своих диверсантов.
- После этого в Израиле объявили чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию резервистов. А уже 8 октября военно-политический кабинет страны впервые за 50 лет проголосовал за ввод пункта 40 "Алеф", которое означает официальное объявление войны.
- ЦАХАЛ 9 октября сообщил, что вернул под контроль населенные пункты на границе с Сектором Газа. Однако с несколькими группами вражеских боевиков в городе Сдерот еще продолжаются боевые столкновения.
- В Армии обороны Израиля также пригрозили лидеру ХАМАС Яхье Синвару. Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что Синвару уже "мертв".