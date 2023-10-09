Соответствующую информацию спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Даниэль Хагари озвучил 9 октября. Это произошло во время пресс-конференции.

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Что известно об угрозе ликвидации лидера ХАМАС

Яхья Синвар – командующий кампанией и он "мертв",

– заявил Хагари.

Он добавил, что военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы подпадают под атаку и обречены.

Следует заметить, что еще накануне, 8 октября, армия обороны Израиля ударила по дому Аймана Юниса. Он погиб, ведь его тело обнаружили под завалами.

СМИ писали, что Айман Юнис – это лидер ХАМАС. Боевики заявили, что якобы он действительно мертв, но не был их вожаком. Ведь лидером ХАМАС является Яхья Синвар.

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