Соответствующую информацию спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) Даниэль Хагари озвучил 9 октября. Это произошло во время пресс-конференции.
Смотрите также Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются
Что известно об угрозе ликвидации лидера ХАМАС
Яхья Синвар – командующий кампанией и он "мертв",
– заявил Хагари.
Он добавил, что военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы подпадают под атаку и обречены.
Следует заметить, что еще накануне, 8 октября, армия обороны Израиля ударила по дому Аймана Юниса. Он погиб, ведь его тело обнаружили под завалами.
СМИ писали, что Айман Юнис – это лидер ХАМАС. Боевики заявили, что якобы он действительно мертв, но не был их вожаком. Ведь лидером ХАМАС является Яхья Синвар.
Последние новости из Израиля
- Армия обороны Израиля заявила, что они вернули контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ориентировочно до 12 часов 9 октября были "единичные" инциденты столкновений между военными и палестинскими террористами.
- Хагари объяснил, что они уже эвакуировали 15 из 24 пограничных городов и продолжат эвакуацию из других в течение ближайшего дня. Он также пояснил, что прорывы пограничных барьеров в Газе физически защитят танками, с воздуха их будут поддерживать боевые вертолеты и беспилотники.
- Следует заметить, что боевики ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль ракетами и проникли на территорию страны. Издание Bloomberg писало, что нападение ХАМАС может стать величайшим провалом разведки Израиля за 50 лет.