Відповідну інформацію речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) Даніель Хагарі озвучив 9 жовтня. Це трапилось під час пресконференції.

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Що відомо про загрозу ліквідувати лідера ХАМАС

Яхья Сінвар – командувач кампанії й він "мертвий",

– заявив Хагарі.

Він додав, що військове та політичне керівництво ХАМАС та всі його активи – підпадають під атаку та приречені.

Варто зауважити, що ще напередодні, 8 жовтня, армія оборони Ізраїлю вдарила по будинку Аймана Юніса. Він загинув, адже його тіло знайшли під завалами.

ЗМІ писали що Айман Юніс – це лідер ХАМАС. Бойовики заявили, що нібито він справді мертвий, проте не був їхнім ватажком. Адже лідером ХАМАС є Яхья Сінвар.

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