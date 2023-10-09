Журналисты американского издания The New York Times подчеркнули, что обострение между ХАМАС и Израилем показало провал разведывательных данных Израиля, включавший незамеченные предупреждения, разбитую противоракетную оборону и медленный ответ неподготовленных военных. Именно поэтому у западных партнеров сейчас много вопросов к своим израильским партнерам.

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Что изменилось с наступлением внезапного конфликта между ХАМАС и Израилем

Авторы материала, ссылаясь на заявления американских официальных лиц, отметили, что ХАМАС достигла полной тактической неожиданности, что отражено в количестве погибших среди израильтян. Они подчеркнули, что ни одна из израильских разведывательных служб не имела конкретных предупреждений, что ХАМАС готовит многокомплексную атаку, которая требовала скоординированных наземных, воздушных и морских ударов.

В то же время, это нападение также удивило многие западные спецслужбы, хотя они не отслеживают деятельность ХАМАС так внимательно, как это делают Израиль или Египет. Журналисты подчеркнули, что вся сеть электронных перехватчиков, датчиков и людей-информаторов по всей Газе, которая составляет примерно половину площади пяти районов Нью-Йорка, не помогли Израилю помешать возможной атаке.

Это подвергает сомнению репутацию наиболее боеспособной системы ПРО, а также наиболее результативной разведки в мире. В конце концов, генерал морской пехоты в отставке и бывший главный американский командующий на Ближнем Востоке Кеннет Маккензи сказал, что теперь под сомнением стоят те факторы, которые долгое время были опорой для израильской политики.

ХАМАС бросил вызов самой фундаментальной концепции израильского сдерживания. Теперь ее можно восстановить только посредством чрезвычайного, поразительного насилия. И это (боевые действия между ХАМАС и Израилем – 24 Канал) только начинается,

– подчеркнул он.

Кроме того, ХАМАС также захватил десятки израильских заложников, что тоже задает вопрос, что пошло не так, на которое ни американские, ни израильские официальные лица затрудняются ответить.

Почему ХАМАС смог пробить "Железный купол"

Авторы материала отметили, что прошлые ракетные обстрелы ХАМАС были частично отражены израильской системой противоракетной обороны, известной как "Железный купол". Но в субботу эта система оказалась перегруженной, ведь ХАМАС смог выпустить сотни ракет в быстрой последовательности больше, чем могли справиться перехватчики.

Однако бывшие американские чиновники подчеркнули, что, вероятно, дело может быть в новом оружии, которое ХАМАС впервые выпустил в субботу. В частности, палестинцы использовали во время атаки новую ракетную систему, известную как "Раджум", а также небольшие беспилотники, сбрасывавшие боеприпасы на израильские военные позиции.

Стоит отметить, что это оружие ХАМАС разработал вместе с Ираном, который контрабандой доставлял в Газу компоненты, а уже это оружие тайно собирали палестинцы.

По словам бывших сотрудников разведки США, Израиль и Египет пытаются отслеживать попытки контрабанды компонентов, многие из которых происходят из Ирана, через Синайский полуостров и в Газу из-за подземных тоннелей. Но, как написали авторы материала, ни один барьер не идеален.

По словам бывших американских чиновников, Израиль обычно использует разветвленные человеческие сети в Газе и перехват электронных коммуникаций для создания предупреждений о возможных атаках. Тот факт, что израильская разведка была неожиданно ударена, свидетельствует, что перед субботними атаками бойцы ХАМАС избегали обсуждения планов через мобильные телефоны или другие средства связи, которые могли быть перехвачены.

Журналисты предположили, что, вероятно, ХАМАС использовал планирование атаки тет-а-тет во избежание обнаружения израильтянами. В то же время, бывшая высокопоставленная сотрудница американской разведки Бет Саннер подчеркнула, что для США стало шоком, что Израиль пропустил подготовку к атаке.

"Поскольку сбор разведданных – это дело человека, провал неизбежен. К сожалению, это произошло в самый трудный момент, когда они (израильтяне – 24 Канал) столкнулись с самой большой угрозой за полвека", – подчеркнула она.

Однако бывший американский посол в Израиле Томас Найдес сказал, что проблема еще заключается в ошибочных предположениях по поводу характера угрозы со стороны ХАМАС. Ведь Израиль принимал решение, чтобы облегчить жизнь жителей Газы.

Обратите внимание! Сектор Газа находится под израильской блокадой, поддерживаемой Египтом, после того, как в 2007 году ХАМАС захватил контроль над прибрежной полосой. Блокада ограничивает импорт товаров, включая электронное и компьютерное оборудование, которое может быть использовано для изготовления оружия, и препятствует выезду большинства людей с этой территории.

Авторы материала подчеркнули, что основное внимание израильтян в последнее время было сосредоточено на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где повторяющиеся израильские военные операции вызвали частые перестрелки с палестинскими боевиками.

Эксперты предупредили, что еще многое нужно узнать, что знала израильская разведка, и какие предупредительные знаки были упущены. И этот же вопрос можно задать Египту и другим арабским правительствам, которые выступают против ХАМАС и часто делятся разведданными с Израилем.

Также ключевым вопросом остается причастность Ирана к поставке ХАМАС и поощрению или даже планированию нападения. Вполне вероятно, что Иран мог сыграть определенную роль, но она еще точно не ясна. Однако любая война между Израилем и ХАМАС, которая приведет к значительным жертвам среди гражданского населения с обеих сторон, сделает любой мир на Ближнем Востоке невероятно сложным.