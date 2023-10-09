Журналісти американського видання The New York Times наголосили, що загострення між ХАМАС й Ізраїлем показало провал розвідувальних даних Ізраїлю, який включав непомічені попередження, розбиту протиракетну оборону та повільну відповідь непідготовлених військових. Саме тому західні партнери наразі мають багато питань до своїх ізраїльських партнерів.

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Що змінилося з настанням раптового конфлікту між ХАМАС і Ізраїлем

Автори матеріалу, посилаючись на заяви американських офіційних осіб, зазначили, що ХАМАС досяг повної тактичної несподіванки, що відображено в кількості загиблих серед ізраїльтян. Вони наголосили, що жодна з ізраїльських розвідувальних служб не мала конкретних попереджень про те, що ХАМАС готує багатокомплексну атаку, яка вимагала скоординованих наземних, повітряних і морських ударів.

Водночас цей напад також здивував багато західних спецслужб, хоча вони не відстежують діяльність ХАМАС так уважно, як це роблять Ізраїль чи Єгипет. Журналісти наголосили, що вся мережа електронних перехоплювачів, датчиків і людей-інформаторів по всій Газі, яка становить приблизно половину площі п'яти районів Нью-Йорка, не допомогли Ізраїлю перешкодити ймовірній атаці.

Це ставить під сумнів репутацію найбільш боєздатної системи ПРО, а також найбільш результативної розвідки у світі. Зрештою генерал морської піхоти у відставці та колишній головний американський командувач на Близькому Сході Кеннет Маккензі сказав, що тепер під сумнівом стоять ті фактори, які були довгий час опорою для ізраїльської політики.

ХАМАС кинув виклик самій фундаментальній концепції ізраїльського стримування. Тепер її можна відновити лише за допомогою надзвичайного, разючого насильства. І це (бойові дії між ХАМАС і Ізраїлем – 24 Канал) тільки починається,

– наголосив він.

Крім того, ХАМАС також захопив десятки ізраїльських заручників, що теж ставить питання про те, що ж пішло не так, на яке ні американські, ні ізраїльські офіційні особи не можуть відповісти.

Чому ХАМАС зміг пробити "Залізний купол"

Автори матеріалу зазначили, що минулі ракетні обстріли ХАМАС були частково відбиті ізраїльською системою протиракетної оборони, відомою як "Залізний купол". Але в суботу ця система виявилася перевантаженою, адже ХАМАС зміг випустити сотні ракет у швидкій послідовності більше, ніж могли впоратися системи-перехоплювачі.

Проте колишні американські чиновники наголосили, що ймовірно справа може бути в новій зброї, яку ХАМАС вперше випустив у суботу. Зокрема, палестинці використовували під час атаки нову ракетну систему, відому як "Раджум", а також невеликі безпілотники, які скидали боєприпаси на ізраїльські військові позиції.

Варто зазначити, що цю зброю ХАМАС розробив разом з Іраном, який контрабандою доставляв до Гази компоненти, а потім вже цю зброю таємно збирали палестинці.

За словами колишніх співробітників розвідки США, Ізраїль і Єгипет намагаються відстежувати спроби контрабанди компонентів, багато з яких походять з Ірану, через Синайський півострів і в Газу через підземні тунелі. Але, як написали автори матеріалу, жоден бар'єр не є ідеальним.

За словами колишніх американських чиновників, Ізраїль зазвичай використовує розгалужені людські мережі в Газі та перехоплення електронних комунікацій для створення попереджень про можливі атаки. Той факт, що ізраїльська розвідка була заскочена зненацька ударами, свідчить про те, що перед суботніми атаками бійці ХАМАС уникали обговорення планів через мобільні телефони чи інші засоби зв’язку, які могли бути перехоплені.

Журналісти припустили, що, ймовірно, ХАМАС використовував планування атаки тет-а-тет, щоб уникнути виявлення ізраїльтянами. Водночас колишня високопоставлена співробітниця американської розвідки Бет Саннер наголосила, що для США стало шоком, що Ізраїль пропустив підготовку до атаки.

"Оскільки збір розвідданих – це справа людини, провал неминучий. На жаль, це сталося в найважчий момент, коли вони (ізраїльтяни – 24 Канал) зіткнулися з найбільшою загрозою за півстоліття", – підкреслила вона.

Однак колишній американський посол в Ізраїлі Томас Найдес сказав, що проблема ще полягає у помилкових припущеннях щодо характеру загрози з боку ХАМАС. Адже Ізраїль приймав рішення, щоб полегшити життя жителів Гази.

Зверніть увагу! Сектор Гази перебуває під ізраїльською блокадою, яку підтримує Єгипет, після того, як у 2007 році ХАМАС захопив контроль над прибережною смугою. Блокада обмежує імпорт товарів, зокрема електронного та комп'ютерного обладнання, яке може бути використане для виготовлення зброї, і перешкоджає виїзду більшості людей з цієї території.

Автори матеріалу наголосили, що основна увага ізраїльтян останнім часом була зосереджена на окупованому Західному березі річки Йордан, де повторювані ізраїльські військові операції викликали часті перестрілки з палестинськими бойовиками.

Експерти попередили, що ще багато чого потрібно дізнатися про те, що саме знала ізраїльська розвідка, і які попереджувальні знаки були упущені. І те саме питання можна поставити Єгипту та іншим арабським урядам, які виступають проти ХАМАС і часто діляться розвідданими з Ізраїлем.

Також ключовим питанням лишається причетність Ірану до постачання ХАМАС та заохочення або навіть планування нападу. Цілком правдоподібно, що Іран міг зіграти певну роль, але вона ще точно не ясна. Однак будь-яка війна між Ізраїлем і ХАМАС, яка призведе до значних жертв серед цивільного населення з обох сторін, зробить будь-який мир на Близькому Сході неймовірно складним.