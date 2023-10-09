Так, до Гази тепер не постачатимуть продовольство, електроенергію і паливо, яке необхідне ХАМАС для продовження бойових дій проти Ізраїлю. Відтак регіон опиниться відрізаним від цивілізованого світу.
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Сектор Гази опиниться у "повній блокаді"
Ґалант наголосив, що віддав наказ про "повну блокаду" Сектору Гази, оскільки наразі ізраїльські борються з терористичним угрупованням ХАМАС. До регіону буде заборонено провозити продовольство й інші речі, необхідні для бойових дій.
Я віддав наказ про повну облогу сектора Газа. Не буде електрики, їжі, палива – все закрито,
– сказав він.
Міністр оборони Ізраїлю наголосив, що це рішення він ухвалив після звіту з оцінкою в Південному командуванні ЦАХАЛ у місті Беер-Шеві.Він також наголосив, що наразі ізраїльська армія бореться проти "людей і тварин", тому діє відповідно.
Також вказівку щодо "блокади" Сектору Гази віддав і міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац. Це рішення стосується водопостачання до Гази.
"Я дав вказівку негайно припинити подачу води з Ізраїлю в Газу", – підкреслив він.
Таким чином Сектор Гази лишиться без продовольства, електроенергії, води та палива до того, поки бойові дії між ХАМАС і Ізраїлем не припиняться.
Війна ХАМАС проти Ізраїлю: головне про конфлікт
- Бойовики ХАМАС із Сектору Гази 7 жовтня здійснили масований ракетний удар по Ізраїлю, випустивши понад 2 тисяч ракет по центральній та південній частині країни. Палестинці також зазначили, що вони оголошують операцію "Повінь" і пустили по країні своїх диверсантів.
- Після цього в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан і загальну мобілізацію резервістів. А вже 8 жовтня, військово-політичний кабінет країни вперше за 50 років проголосував за введення пункту 40 "Алеф", який означає офіційне оголошення війни.
- ЦАХАЛ 9 жовтня повідомив, що повернув під контроль населені пункти на кордоні з Сектором Гази. Однак з декількома групами ворожих бойовиків у місті Сдерот ще тривають бойові зіткнення.
- У Армії оборони Ізраїлю також пригрозили лідеру ХАМАС Яхьї Сінвару. Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, зазначив, що Сінвару уже "мертвий".