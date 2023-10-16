Президент Зеленский заявил, что в Секторе Газа заблокированы 260 украинцев. Ранее он отмечал отсутствие безопасных условий для их эвакуации, как изменилась ситуация сейчас.

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Возможен ли выезд украинцев из Сектора Газа

По итогам переговоров в Египте омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о ходе подготовки к спасению украинцев из сектора Газа, где из-за блокады со стороны Израиля нет электричества, газа, нехватка пищи и воды.

Лубинец заявил, что ему удалось получить заверения от египетских властей, что эвакуация граждан Украины у нее будет в приоритете. Посол Украины уже передал ей списки с украинцами, нуждающимися в эвакуации.

Власти Египта максимально быстро работают над тем, чтобы открыть пункт пересечения Рафах, через который будет происходить эвакуация граждан иностранных государств,

– подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! В настоящее время власти Египта пока не предоставили официальное разрешение на открытие пункта пропуска Рафах.

КПП Рафах расположен на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАС Газой. И это единственный пункт пересечения на территорию, не подконтрольную Израилю.

Напомним, что эвакуация иностранных граждан из-за КПП Рафах была запланирована еще на 14 октября. Однако за два часа до начала Израиль отменил свое разрешение, заявив, что не может гарантировать безопасность.

16 октября в СМИ появилась информация, что США, Израиль и Египет договорились о прекращении огня на юге для того, чтобы через КПП Рафах можно было уехать иностранцам и в Сектор Газа ввезти гуманитарную помощь. Впрочем, в самом Израиле эту информацию опровергли.

Будут ли новые эвакуационные рейсы из Израиля

16 октября из Тель-Авива вылетел второй эвакуационный самолет с гражданами Украины. На борту находились 155 человек. Он должен приземлиться в городе Клуж в Румынии. Ранее 14 октября в далось вывезти 207 украинцев, из них – 67 детей.

Лубинец уточнил, что израильские власти занимаются вопросом эвакуации и готовы помочь всем желающим уехать. Они планирует выделить для иностранцев, желающих уехать, два больших самолета.