Об этом рассказали два египетских источника в органах безопасности. По сути, это время совпадает с открытием пограничного перехода Рафах.

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Прекращение огня должно длиться несколько часов

По данным источников, прекращение огня будет длиться несколько часов. Но доподлинно неизвестно, о каком количестве времени идет речь. Они также отметили, что три государства договорились, что контрольный пункт пропуска Рафах должен работать до 14:00 по Гринвичу (до 17:00 по Киеву).

Обратим внимание, что КПП Рафах расположен на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАС Газой. И это единственный пункт пересечения на территорию, не подконтрольную Израилю.

В то же время источники отмечают, что после 06:00 по Гринвичу грузовики с гуманитарной помощью все еще ждут. Они ожидают разрешения проезда.

Собственно, помощь, поступавшая от нескольких стран и организаций, остановилась в Аль-Ашире в ожидании соглашения о доставке помощи и эвакуации иностранцев из Сектора Газа. Ее, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, удалось достичь после визита в Каир.

Тем временем глава пресс-службы правительства ХАМАС Салама Маруф заявил, что не получил никакого подтверждения от египетской стороны о намерениях открыть контрольно-пропускной пункт.

А вот посольство США в Израиле заявило, что ситуация в Рафахе будет "меняющейся и непредсказуемой, и неясно, будет ли разрешен путешественникам транзитный проезд через КПП, и если да, то в течение какого времени". В то же время в посольстве отметили, что граждане, чувствующие себя в достаточной безопасности, могут двигаться к пункту пропуска.

В Израиле отрицают эту информацию

В местных СМИ отметили, что Израиль отрицает сообщение о том, что он согласился прекратить огонь на юге Сектора Газа, чтобы разрешить открыть пограничный переход Рафах для доставки помощи.

На данный момент нет никакого прекращения огня для гуманитарной помощи в Секторе Газа и выезда иностранцев,

– говорится в лаконичном заявлении офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Заметим, что накануне президент Украины сообщил, что на территории Сектора Газа находится около 260 граждан нашей страны. Наше государство делает все возможное, чтобы эвакуировать их.