Про це розповіли два єгипетські джерела в органах безпеки. Власне, цей час збігається з відкриттям прикордонного переходу Рафах.

Читайте також Байден застеріг Ізраїль від "окупації" Сектора Гази: конфлікт на Близькому Сході триває

Припинення вогню має тривати кілька годин

За даними джерел, припинення вогню триватиме впродовж кількох годин. Але достеменно невідомо, про яку кількість часу йдеться. Вони також зазначили, що три держави домовилися, що контрольний пункт пропуску Рафах має працювати до 14:00 за Гринвічем (до 17:00 за Києвом).

Зввернімо увагу, що КПП Рафах розташований на кордоні між єгипетським Сінайським півостровом і контрольованою ХАМАС Газою. І це єдиний пункт перетину на територію, непідконтрольну Ізраїлю.

Водночас джерела зазначають, що після 06:00 за Гринвічем вантажівки з гуманітарною допомогою все ще очікують. Вони очікують на дозвіл проїзду.

Власне, допомога, яка надходила від декількох країн і організацій, зупинилася в Аль-Ашірі в очікуванні угоди про доставку допомоги й евакуацію іноземців з Сектора Гази. Її, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, вдалося досягнути після візиту до Каїру.

Тим часом глава пресслужби уряду ХАМАС Салама Маруф заявив, що не отримав жодного підтвердження від єгипетської сторони про наміри відкрити контрольно-пропускний пункт.

А от посольство США в Ізраїлі заявило, що ситуація в Рафаху буде "мінливою і непередбачуваною, і неясно, чи буде дозволено мандрівникам транзитний проїзд через КПП, і якщо так, то протягом якого часу". Водночас у посольстві зазначили, що громадяни, котрі почуваються у достатній безпеці, можуть рухатися до пункту пропуску.

В Ізраїлі заперечують цю інформацію

У місцевих ЗМІ зазначили, що Ізраїль заперечує повідомлення про те, що він погодився припинити вогонь на півдні Сектора Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний перехід Рафах для доставки допомоги.

На цей момент немає ніякого припинення вогню для гуманітарної допомоги в секторі Газа і виїзду іноземців,

– йдеться в лаконічній заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Зауважимо, що напередодні президент України повідомив, що на території Сектора Гази перебуває близько 260 громадян нашої країни. Наша держава робить все можливе для того, щоб евакуювати їх.