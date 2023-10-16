По имеющейся информации, на борту воздушного судна находятся 155 наших земляков. Среди них – 107 женщин и 23 ребенка.

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Самолет приземлится в Румынии

Как отмечают в посольстве Украины в Израиле, 16 октября самолет рейса авиакомпании HiSky вылетел из аэропорта "Бен Гурион" в Тель-Авиве. Он должен прибыть в город Клуж в Румынии.

Посольством оказано содействие землякам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета. Мы продолжаем работать над поиском всех возможных вариантов для дальнейшей эвакуации граждан Украины,

– отмечают в посольстве.

Обратим внимание, что первый эвакуационный рейс был выполнен поздно вечером 14 октября. О нем тогда сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Вывезти из Израиля удалось 207 украинцев, в том числе 67 детей. Самолет вылетел из Тель-Авива и должен был приземлиться в Бухаресте.

Украина работает над эвакуацией

В своем вечернем обращении 15 октября Владимир Зеленский отметил, что украинские дипломаты, разведка и силы безопасности дальше работают над помощью нашим землякам. Тем, кто оказался в Израиле и на территории Сектора Газа.

Продолжается эвакуация украинцев из Израиля: уже более 200 человек вывезли в Румынию, преимущественно женщин и детей. Готовятся новые рейсы. Известно о почти 260 наших людях, которые сейчас находятся в Секторе Газа,

– заметил президент.

Глава государства отметил, что выезд из Сектора Газа заблокирован для граждан всех стран. В то же время в Украине работают с партнерами, чтобы таки смогли эвакуировать своих граждан.

Президент подчеркнул, что украинские дипломаты готовы помочь каждому нуждающемуся гражданину. Следовательно, он обратился к украинцам, чтобы они обратились к дипломатическим представительствам Украины и придерживались их рекомендаций.

Напомним, что утром 7 октября боевики ХАМАС массированно атаковали ракетами Израиль, а также напали на его территорию. Группировку удалось выбить из страны. Теперь же Израиль планирует зачистку на территории самого Сектора Газа.