Представник ООН розповів, що у Секторі Гази "закінчуються мішки для трупів". За його словами, операції Організації перебувають "на межі згортання".

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Там тисячі вбитих

У Секторі Гази вже відчуваються наслідки блокади. Там закінчується вода, електроенергія та ліки.

Газу душать, і, здається, зараз світ втратив людяність. Жодної краплі води, жодного зерна пшениці, жодного літра палива не було допущено до Сектору Газа за останні вісім днів,

– заявив генеральний комісар Агентства ООН з питань допомоги та організації робіт Філіп Лаццаріні.

Кількість людей, які шукають притулку, також зростає, і пан Лаццаріні сказав, що у ООН не має можливості боротися з цією проблемою.

"Кожна історія, яка виходить із Гази, – про виживання, відчай і втрати. Тисячі людей були вбиті, включаючи дітей і жінок. Зараз у Газі навіть закінчуються мішки для трупів", – сказав він.

За його словами, сотні людей у Секторі Гази користуються одним туалетом. Він назвав це "повною ганьбою", адже "людей позбавляють гідності".

У ООН розповіли, що 14 їхніх співробітників загинули.

За словами Філіпа Лаццаріні, якщо не доставити до Гази гуманітарних працівників, то продовження операції неможливо.

У Секторі Гази людей ховають у братських могилах

У Секторі Гази десятки невпізнаних людей були поховані у братських могилах.

Оскільки приходили десятки інших мучеників, дітей, немовлят, жінок, чоловіків, старців, ми були схильні виконати наш законний і моральний обов’язок перед цими мучениками, щоб поховати їх. Ми підготували братську могилу в Аварійній могилі, щоб поховати тих, хто не ідентифікований,

– сказав Салама Маруф у відео, опублікованому в неділю.

У мережі публікують відео із десятками тіл, загорнутих у білу тканину.

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