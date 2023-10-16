Попри вторгнення Росії та співпрацю з Іраном, Нетаньягу залишався партнером Путіна. Все змінилося після атаки палестинців, коли президент країни-агресорки почав ігнорувати Ізраїль.

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Путін згадав про Ізраїль

У Кремлі повідомили, що президент Росії Владімір Путін 16 жовтня планує поговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Варто зазначити, що Путін вперше після нападу палестинських бойовиків 7 жовтня зателефонує Нетаньягу.

На фоні розв'язаної Росією війни в Україні мета Владіміра Путіна виглядає цинічно. Президент країни-терористки у розмовах з лідерами хоче наголосити на необхідності припинення вогню на Близькому Сході. Путін заявив, що нібито потрібне політичне урегулювання ситуації.

Президент Росії вже поговорив з президентами Сирії, Ірану, Палестини та Єгипту. Він заявив про "неприпустимість насилля" щодо мирних жителів.

Відносини Ізраїлю та Росії погіршилися після початку конфлікту на Близькому Сході – Путін навіть не подзвонив Нетаньягу, щоб висловити співчуття. Жодних офіційних повідомлень також не було. Єдине, що видав президент Росії – це стурбованість "катастрофічним зростанням" загиблих в Ізраїлі та Секторі Гази. Окремим ударом по відносинах були слова Путіна про нібито провальну політику та ігнорування США потреб Палестини.

Російський слід у війні ХАМАС та Ізраїлю