Из-за войны на Ближнем Востоке, которая длится почти две недели, Сектор Газа сильно разрушен. ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в регионе.

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Насколько разрушена Газа из-за ударов Израиля

На спутниковых снимках видны поврежденные дома и инфраструктура. Все разрушения собрали в одну карту – на ней 33 объекта, которые бомбил Израиль. Карта учитывает обстрелы, совершенные до 12 октября.



Карта обстрелов Сектора Газы 7 – 12 октября / Фото ACLED

Сравнение спутниковых снимков городов впечатляет.

Сектор Газы до и после нападения ХАМАС / Planet Labs

Также имеется детализация по отдельным городам, что позволяет лучше понять масштаб разрушений.

Город Бейт-Ханун на северо-востоке Газы расположен возле еврейских городов Ашкелон и Сдерот, куда 7 октября ворвались боевики ХАМАС. Понятно, что его сильно обстреливают.

Городские районы Газы в большинстве состоят из многоэтажных жилых домов – именно там, по словам израильских военных, действует военная часть ХАМАС. Многие разрушенные здания в Бейт-Хануне выглядят как жилые. Но спутниковые снимки показывают, что взрывы прогремели рядом с основными государственными учреждениями города,

– пишет издание.

В частности, взрывы прогремели неподалеку от школ и единственной в городе больницы. Минздрав Газы утверждает, что лечебное учреждение прекратило работу в результате обстрелов.



Последствия обстрелов Бейт-Хануна / Фото Sky Watch

Желтый и оранжевый – это школы и больница. Кружками показаны большие воронки на дороге от ракет.

Показываем Бейт-Ханун на карте

Рималь – это район в городе Газа. Он был достаточно дорогим до войны. Здесь также стреляли по школам и больницам и уничтожали целые жилые комплексы.



Последствия обстрела района Рималь в Газе – ракеты попали недалеко от школы / Фото Sky Watch

Показываем район Рималь в городе Газа

Нусейрат – это лагерь беженцев, и его тоже повредили.

Кадры с дрона показывают разрушения в нескольких улицах от городского кладбища. Но от бомбежек пострадали не только жилые районы и государственные службы: были разрушены ключевые элементы инфраструктуры всей территории,

– отмечают журналисты.

The New York Times также изучили спутниковые снимки.



Сектор Газа до и после ударов Израиля / Скриншот 24 Канала

Связи в секторе Газа почти нет

У девяти крупнейших местных интернет-провайдеров – нулевой или почти нулевой уровень связи. По сообщению ООН, две из трех основных линий связи были полностью разрушены, а в целом они стали мишенью для авиаударов.

Сейчас осталась только одна линия мобильной и интернет-связи. В целом в Секторе Газа интернет-связь снизилась до 56%. В некоторых районах этот процент выше.

Если будут повреждены другие международные маршруты, связи в регионе не будет.

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Война в Израиле – новости

Президент США Джо Байден все же собирается посетить Израиль, несмотря на опасения, что ХАМАС может попытаться убить его. Во время этого визита Армия обороны Израиля не будет начинать масштабную операцию против боевиков.