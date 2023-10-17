Нет фактов, объясняющих такую позицию Израиля, однако определенное сотрудничество государства с Россией очевидно. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Россия цинично использует интерес

Валерий Клочок отметил, что нет информации, почему у России и Израиля такие отношения. Он предположил, что у государств есть тайные общие интересы на территории Сирии. Однако сотрудничество России и Израиля очевидно.

Россия здесь цинично использует свой интерес. Я более чем уверен, что это тесное сотрудничество Нетаньяху с Путиным, России с Израилем очевидно. Оно в большой степени формирует официальную позицию Израиля относительно контактов с Украиной. Мы видим это с самого начала полномасштабного вторжения,

– считает он.

Неизвестно, почему отказали в визите Владимиру Зеленскому. Есть информация, что скоро Израиль может посетить президент США Джо Байден. Однако со Штатами в Израиле многолетнее сотрудничество.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский имел интерес посетить Израиль. По данным израильских СМИ, украинский лидер хотел приехать в Израиль в знак поддержки, однако его просьбу отклонили, потому что это время "неподходящее".

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