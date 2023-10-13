Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, другие детали пока раскрывать нельзя.

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Может ли Зеленский посетить Израиль

Как рассказал Корнийчук, пока он не может комментировать информацию о планах украинского президента посетить Израиль. Поездки Зеленского – не предмет общественного обсуждения во время войны.

Поэтому мы узнаем об этом из прессы, когда это решение будет принято, и президент прибудет в Израиль,

– отметил он.

Посол Украины добавил, что на сегодняшний день есть заинтересованность в том, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но только максимально безопасно и эффективно для обеих стран.

Что этому предшествовало