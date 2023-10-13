Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, інші деталі поки що розкривати не можна.
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Чи може Зеленський відвідати Ізраїль
Як розповів Корнійчук, наразі він не може коментувати інформацію щодо планів українського президента відвідати Ізраїль. Поїздки Зеленського – не є предметом суспільного обговорення під час війни.
Тому ми дізнаємося про це з преси, коли це рішення буде прийнято, і президент прибуде до Ізраїлю,
– зазначив він.
Посол України додав, що на сьогодні є зацікавленість у тому, щоб візит Зеленського до Ізраїлю відбувся, але лише максимально безпечно та ефективно для обох країн.
Що цьому передувало
- Днями ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може приїхати в Ізраїль з візитом солідарності.
- Офіс Президента вже надіслав відповідний запит ізраїльській стороні.
- Зазначається, що зараз тривають попередні переговори. Про дату візиту – поки що невідомо.
- До речі, політолог Микола Давидюк вважає, що це важливо не лише для нас, а насамперед для Ізраїлю. За словами експерта, це акт лідерства і Зеленський все робить правильно.