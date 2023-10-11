Наразі тривають лише попередні переговори. Про дату візиту ще не мовиться.

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Зеленський звернувся до світових лідерів

Раніше Зеленський закликав світових лідерів відвідати Ізраїль на знак солідарності. Країна потерпає від терористів, які вбивають дорослих та дітей.

Я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і показати свою підтримку народу. Я не говорю про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні,

– наголосив президент України.

Окрім того, Зеленський зауважив, що Росія, яка скоює геноцид українців, підтримує ХАМАС. Метою країни-терористки є посіяти нестабільність у цілому світі.

"У нас є всі підстави вважати, що Росія сприяє здійсненню певних терористичних операцій… Вона (Росія – 24 Канал) це робить не вперше. Вона зробила це в Сирії, вона зробила це в Україні. Вона прагне посіяти нестабільність у всьому світі", – зауважив український лідер.

Весь цивілізований світ підтримує Ізраїль. Темрява неодмінно буде переможена.