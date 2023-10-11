В настоящее время продолжаются только предварительные переговоры. О дате визита еще не говорится.

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Зеленский обратился к мировым лидерам

Ранее Зеленский призвал мировых лидеров посетить Израиль в знак солидарности. Страна страдает от террористов, которые убивают взрослых и детей.

Я призываю всех лидеров навестить Израиль и показать свою поддержку народу. Я не говорю о каких-то институтах, а о поддержке людей, пострадавших от террористических атак и умирающих сегодня,

– подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что Россия, совершающая геноцид украинцев, поддерживает ХАМАС. Целью страны-террористки является посеять нестабильность во всем мире.

"У нас есть все основания полагать, что Россия способствует осуществлению определенных террористических операций… Она (Россия – 24 Канал) это делает не первый раз. Она сделала это в Сирии, она сделала это в Украине. Она стремится посеять нестабильность во всем мире", – заметил украинский лидер.

Весь цивилизованный мир поддерживает Израиль. Темнота непременно будет побеждена.