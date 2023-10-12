Раньше отношения с Израилем у Украины были несколько напряженными. Впрочем, это может измениться. Что именно для этого нужно 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Что стоит по желанию Зеленского поехать в Израиль

К визиту в Израиль Владимир Зеленский призвал и иностранных лидеров. Пока известно, что Офис Президента направил официальный запрос в Израиль, продолжаются предварительные переговоры.

Это важно не только для нас, но прежде всего для них. Это рука дружбы, которую мы так просили, чтобы протянул Израиль. Он этого не сделал, а сегодня мы делаем это первым. Это акт лидерства и Зеленский все делает правильно,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Важно, чтобы в мире это не восприняли как определенное превосходство. Однако такое проявление солидарности важно. До этого о своем визите сообщил только Энтони Блинкен.

"Будет этот визит или нет - а все же мы обозначили свои границы дружбы, показали, что мы готовы помогать. Другое дело, нам нужно несколько видоизменить формулу дружбы с Израилем. Не "передайте нам оружие", а "мы хотим не отнять у вас оружие, а добавить вам плюсы уничтожения оружия ваших врагов", – объяснил политолог.

Точкой общих интересов Украины и Израиля может быть Иран. Уничтожение иранских складов, производств дронов-камикадзе и ракет – это будет выгодно и Иерусалиму, и Киеву.

Николай Давидюк о возможном визите Зеленского в Израиль: смотреть видео

Что нужно для улучшения отношений

Другим важным аспектом улучшения отношений с Израилем является их осознание того, кто действительно друг, а кто враг. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ездил в Москву и проводил переговоры с Владимиром Путиным. Владимиру Зеленскому только передал сообщения, которые показались важными.

"Путин пообещал не убивать Зеленского"

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что во время встречи с Путиным в Москве в марте 2022 года президент России вроде бы пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. После встречи Беннет позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить, что его жизни "ничего не угрожает".



Более того, тогда экспремьер Израиля сказал, что о переговорах с Путиным его якобы просил сам Зеленский. При этом президент Украины якобы пообещал отказаться от стремления вступить в НАТО.

И еще одна важная тема, остро возникшая перед украинско-израильскими отношениями – это финансы. Многие боятся, что Израиль "украдет нашу войну". Было много сравнений Сектора Газа с, например, Харьковом или количество людей, проживающих и там, и там.

Война с Израилем должна стать синергией получения денег из-за границы и для Израиля, и для Украины. Этим нужно воспользоваться. Белый дом где-то так и настроен,

– заметил Давидюк.

В Соединенных Штатах планируется выделить средства и для Украины, и для Израиля. Таким образом, они демонстрируют, что являются лидерами западного мира и готовы поддерживать западные демократии.

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