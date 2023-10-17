Нема фактів, які б пояснювали таку позицію Ізраїлю, однак певна співпраця держави з Росією очевидна. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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Росія цинічно використовує інтерес
Валерій Клочок зазначив, що нема інформації, чому у Росії та Ізраїлю такі відносини. Він припустив, що у держав є таємні спільні інтереси на території Сирії. Однак співпраця Росії та Ізраїлю очевидна.
Росія тут цинічно використовує свій інтерес. Я більш ніж впевнений, що ця тісна співпраця Нетаньягу з Путіним, Росії з Ізраїлем очевидна. Вона у великій мірі формує офіційну позицію Ізраїлю щодо контактів з Україною. Ми бачимо це з від початку повномасштабного вторгнення,
– вважає він.
Невідомо, чому відмовили у візиті Володимиру Зеленському. Є інформація, що незабаром Ізраїль може відвідати президент США Джо Байден. Однак зі Штатами в Ізраїлю багаторічна співпраця.
Розмова Путіна та Нетаньягу: що відомо
- Раніше видання The Wall Street Journal писало, що відносини Росії та Ізраїлю погіршились після нападу палестинських бойовиків. Тоді Владімір Путін був одним з небагатьох світових лідерів, який не зателефонував ізраїльському прем'єру Беньяміну Нетаньягу, щоб висловити співчуття.
- Згодом стало відомо, що у понеділок, 16 жовтня, Владімір Путін вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль зателефонує Беньяміну Нетаньягу. Зазначалося, що російський диктатор хоче наголосити на "необхідності припинення вогню на Близькому Сході" та "політичного урегулювання ситуації".
- Розмова Путіна та Нетаньягу таки відбулась. За інформацією The Times of Israel, Путін "був вкрай критичним щодо Ізраїлю у своїх заявах". Він навіть порівняв Ізраїль і нацистську армію, однак нібито непрямо. Водночас у Кремлі прокоментували, що під час розмови Путін нібито висловив співчуття родинам загиблих ізраїльтян.
- Крім того, Путін вкотре намагається грати роль "миротворця". Він сказав, що буцімто Росія намагається "нормалізувати ситуацію і запобігти гуманітарній катастрофі в Секторі Гази". Для цього він нібито говорив телефоном із лідерами Палестини, Єгипту, Ірану та Сирії.