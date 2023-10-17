Нема фактів, які б пояснювали таку позицію Ізраїлю, однак певна співпраця держави з Росією очевидна. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Росія цинічно використовує інтерес

Валерій Клочок зазначив, що нема інформації, чому у Росії та Ізраїлю такі відносини. Він припустив, що у держав є таємні спільні інтереси на території Сирії. Однак співпраця Росії та Ізраїлю очевидна.

Росія тут цинічно використовує свій інтерес. Я більш ніж впевнений, що ця тісна співпраця Нетаньягу з Путіним, Росії з Ізраїлем очевидна. Вона у великій мірі формує офіційну позицію Ізраїлю щодо контактів з Україною. Ми бачимо це з від початку повномасштабного вторгнення,

– вважає він.

Невідомо, чому відмовили у візиті Володимиру Зеленському. Є інформація, що незабаром Ізраїль може відвідати президент США Джо Байден. Однак зі Штатами в Ізраїлю багаторічна співпраця.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський мав зацікавленість відвідати Ізраїль. За даними ізраїльських ЗМІ, український лідер хотів приїхати до Ізраїлю на знак підтримки, однак його прохання відхилили, бо це "не на часі".

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