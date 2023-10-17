Через війну на Близькому Сході, яка триває майже два тижні, Сектор Гази сильно зруйнований. ООН попереджає про гуманітарну катастрофу в регіоні.
Дивіться також Ізраїль не розповідає, чи буде наземна операція в Газі: це може бути щось інше
Наскільки зруйнована Газа через удари Ізраїлю
На супутникових знімкках видно пошкоджені будинки та інфраструктуру. Загалом усі руйнування зібрали в одну карту – на ній 33 об'єкти, які бомбардував Ізраїль. Мапа враховує обстріли, скоєні до 12 жовтня.
Карта обстрілів Сектору Гази 7 – 12 жовтня / Фото ACLED
Порівняння супутникових знімків міст вражає.
Сектор Гази до та після нападу ХАМАС / Planet Labs
Також є деталізація по окремих містах, що дозволяє краще зрозуміти масштаб руйнувань.
Місто Бейт-Ханун на північному сході Гази розташоване біля єврейських міст Ашкелон і Сдерот, куди 7 жовтня увірвалися бойовики ХАМАС. Зрозуміло, що його сильно обстрілюють.
Міські райони Гази здебільшого складаються з багатоповерхових житлових будинків – саме там, за словами ізраїльських військових, діє військова частина ХАМАСу. Багато зруйнованих будівель у Бейт-Хануні виглядають як житлові. Але супутникові знімки показують, що вибухи пролунали поруч з основними державними установами міста,
– пише видання.
Зокрема, вибухи пролунали неподалік від шкіл і єдиної у місті лікарні. МОЗ Гази стверджує, що лікувальна установа припинила роботу внаслідок обстрілу.
Наслідки обстрілів Бейт-Хануна / Фото Sky Watch
Жовтий і помаранчевий – це школи і лікарня. Кружечками показані великі вирви на дорозі від ракет.
Показуємо Бейт-Ханун на карті
Рімаль – це район у місті Газа. Він був досить дорогим до війни. Тут також стріляли по школах та лікарнях і знищували цілі житлові комплекси.
Наслідки обстрілу району Рімаль у Газі – ракети потрапили неподалік від школи / Фото Sky Watch
Показуємо район Рімаль у місті Газа
Нусейрат – це табір біженців, і його теж пошкодили.
Кадри з дрону показують руйнування за кілька вулиць від міського кладовища. Але від бомбардувань постраждали не лише житлові райони та державні служби: були зруйновані ключові елементи інфраструктури всієї території,
– зазначають журналісти.
The New York Times також дослідили супутникові знімки.
Сектор Газа до та після ударів Ізраїлю / Скриншот 24 Каналу
Зв'язку в Секторі Гази майже нема
У дев'яти найбільших місцевих інтернет-провайдерів – нульовий або майже нульовий рівень зв'язку. За повідомленням ООН, дві з трьох основних ліній зв'язку повністю зруйновані, а загалом вони стали мішенню для авіаударів.
Зараз лишилася тільки одна лінія мобільного та інтернет-зв'язку. Загалом у Секторі Гази інтернет-зв'язок знизився до 56%. У деяких районах цей відсоток вищий.
Якщо будуть пошкоджені інші міжнародні маршрути, то зв'язку в регіоні не буде.
Дивіться також Відмовили у візиті Зеленському: чому Ізраїль досі підтримує зв'язок з Путіним
Війна в Ізраїлі – новини
Президент США Джо Байден усе ж збирається відвідати Ізраїль, попри побоювання, що ХАМАС може спробувати вбити його. Під час цих відвідин Армія оборони Ізраїлю не буде починати масштабну операцію проти бойовиків.