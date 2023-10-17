Підполковник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що підготовка до наступних етапів війни йде, але вони не зобов'язані розкривати деталі, якою буде ця операція.

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Тож, якщо раніше військове командування заявляло, що наразі триває активна "підготовка до наступних етапів війни" з акцентом на "важливі наземні операції", то зараз інша риторика.

Ми готуємося до наступних етапів війни, але поки не говорили, якими вони будуть. Усі говорять про наземний наступ. Але це може бути щось інше,

– сказав підполковник.

ХАМАС продовжує атакувати терористів

Після того, як бойовики ХАМАС розпочали напад на Ізраїль, ЦАХАЛ щодня б'є артилерією, ракетами та бомбами по об'єктах у Секторі Газа, приділяючи, за їх словами, "особливу увагу лідерам, які стоять за цими атаками". Так, сьогодні в Ізраїлі заявили, що ліквідували ще одного з ватажків терористичного угрупування, який відповідав відповідав за ув'язнених у Секторі Газа.

"Саме тому ми готуємося розширити нашу діяльність повітрям, сушею та морем – щоб гарантувати, що подібне не повториться", – йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Der Spiegel пише, що ЦАХАЛ не розпочне військову операцію в секторі Гази, поки триватиме візит президента США Джо Байдена до Ізраїлю. До слова, американський лідер вирушить туди завтра.

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